Sommige acteurs worden een ander persoon wanneer de camera draait. Anderen blijven ook zonder gefilmd te worden in hun personage zitten. Jared Leto bewijst dat dat laatste niet altijd een goede zaak is.

' Method acting is pretentieuze onzin.' Onlangs liet Mads Mikkelsen weten geen fan te zijn van de techniek waarbij acteurs tijdens het filmen hun rol nooit laten vallen, ook niet tussen de takes in. Bovendien gaan zulke acteurs vaak al maanden voor het filmen hun rol ook in het dagelijkse leven aannemen. 'Hoe ga je je voorbereiden op een rol als seriemoordenaar? Het twee jaar lang zelf uitproberen?' vroeg Mikkelsen zich af. Enkele jaren geleden uitte Robert Pattinson al een gelijkaardige mening. 'Mensen doen enkel aan method acting wanneer ze klootzakken spelen. Heb je ooit al iemand op de set lief tegen iedereen zien doen omdat hij of zij zo hard in zijn rol zat?' Jared Leto, Hollywoods beruchtste method actor, deelt dat standpunt alvast niet. Een overzicht van zijn spraakmakendste fratsen in naam van de kunst. Momenteel kunt u Leto op het witte doek zien in de Marvelfilm Morbius, waarin hij zichzelf als wetenschapper met een chronische bloedziekte tijdens een experiment per ongeluk in een vampier verandert. Om de pijn van zijn personage uit te beelden ging Leto tot het uiterste. In interviews vertelt regisseur Daniel Espinosa dat zijn hoofdrolspeler permanent op krukken liep om zo accuraat mogelijk de beperking van het personage te tonen en de pijn écht te voelen. 'Doordat hij zijn lichaam in zulke onnatuurlijke bochten wrong, duurde het soms twintig minuten voordat hij op de set raakte. Wanneer hij naar de wc moest, waren we drie kwartier kwijt. Op een bepaald moment hebben we hem een rolstoel gegeven zodat het sneller zou gaan.' Dat was niet de eerste keer dat Leto zichzelf een beperking aanmat om voor de camera te verschijnen. Net als zijn personage Niander Wallace begaf Leto zich voor Blade Runner 2049 blind op de set, met behulp van speciale lenzen die hem zijn zicht ontnamen. Klinkt misschien als moeilijkdoenerij, maar regisseur Denis Villeneuve bleek fan van die aanpak: 'Iedereen werd stil omdat het moment iets heiligs had, alsof je Jezus een tempel zag betreden.'Nog extremer was Leto's voorbereiding om een drugsverslaafde te spelen in Darren Aronofsky's Requiem for a Dream. Hij leefde twee weken op de straten van New York met een groep heroïneverslaafden en zou zelfs water geïnjecteerd hebben 'om mee te doen met de rest'. Ook schrapte hij seks twee maanden lang van z'n dieet, 'om de hunkeringen van mijn personage realistischer te vertolken'. Minder gevaarlijk, maar minstens even grotesk was Leto's performance als Paolo Gucci, veruit het meest campy personage in House of Gucci. Leto doopte zijn absurde accent 'mijn liefdesbrief aan Italië'. Naar eigen zeggen snoof hij arrabiatasaus op de set en was zijn bloed olijfolie geworden. Allicht een hyperbool om zijn toewijding te illustreren, maar zou het u verbazen als hij echt saus door zijn neus bleek te jagen? Zijn beruchtste stoten haalde Leto uit op de set van Suicide Squad, waar hij de Joker speelde. Wie ooit een Batmanfilm heeft gezien, weet dat de geschminkte psychopaat niemand is om jezelf mee te vereenzelvigen. Toch deed Leto exact dat. Volgens de verhalen stuurde hij zijn medespelers allerlei bedenkelijke geschenken op om te bewijzen hoe gestoord hij was geworden. Will Smith en co. zouden gebruikte condooms, anale kralen en Playboy-magazines met plakkerige pagina's hebben gekregen, en Margot Robbie zelfs een levende rat. Jaren later ontkent Leto alles, in tegenstelling tot zijn collega's. 'Ik ben een artiest en als het je niet aanstaat dat ik risico's neem, kun je mijn kloten kussen,' besloot Leto het debat onlangs. Daarmee vatte hij zijn carrière wel goed samen.