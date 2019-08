Waarom Guillermo Del Toro de griezelverhalen uit zijn jeugd verfilmt

Guillermo del Toro, vorig jaar met The Shape of Water nog winnaar van de belangrijkste Oscars, kroop voor Scary Stories niet zelf in de regisseursstoel, maar zijn stempel is duidelijk herkenbaar. 'Kan ik zonder monsters leven? De vraag is eerder: wíl ik zonder monsters leven?'

Scary Stories to Tell in the Dark is in de VS een begrip. In dat boek uit 1981 - en de twee vervolgen die in de jaren daarop verschenen - verzamelde auteur Alvin Schwartz griezelverhalen voor kinderen, waarbij hij rijkelijk uit folklore en urban legends putte. De surrealistische illustraties van Stephen Gammell maakten het nog iets moeilijker om nadien de slaap te vatten.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×