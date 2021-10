Vortex, het drama van de Frans-Argentijnse regisseur Gaspar Noé, is vrijdagavond op het 48ste Film Fest Gent door de Internationale Jury bekroond met de Grand Prix voor Beste Film.

De officiële competitie van Film Fest Gent bestond dit jaar uit vijftien films, met enkele langspeeldebuten, één documentaire en ook twee Belgische films, Inexorable van Fabrice du Welz en Un Monde van Laura Wandel, de Belgische inzending voor de Oscars.

Vortex vertelt het verhaal van een naamloos ouder koppel. In hun amechtige Parijse flat zorgt 'vader', vertolkt door de Italiaanse giallo-grootmeester Dario Argento, tussen het schrijven aan zijn boek over de relatie tussen dromen en films door, voor zijn dementerende vrouw. Zij is een gepensioneerde psychiater die gespeeld wordt door het Franse icoon Françoise Lebrun, en Vortex aftrapt door haar man in bed achter te laten om een kopje koffie te zetten.

De internationale jury, bestaande uit Hlynur Pálmason, Lucas Belvaux, componiste Florencia Di Concilio en juryvoorzitter Doreen Boonekamp, spreekt van een 'waarachtig kunstwerk'. 'We zijn onder de indruk van de mise-en-scène, originaliteit, regie, montage en het script, maar ook van de geluidsmix en het sounddesign en de uitzonderlijke performances van de acteurs. De dualiteit van de interactie tussen de split screens creëert niks minder dan een waarachtig kunstwerk', zo klonk het.

Noé kwam zijn prijs persoonlijk in ontvangst nemen uit handen van de jury. Dat gebeurde tijdens de slotceremonie, voorafgaand aan de vertoning van de slotfilm The French Dispatch. De Grand Prix komt met een distributiepremie van 20.000 euro ter ondersteuning van de Belgische release door Paradiso Films - voorzien op 16 februari 2022 - en een mediacampagne ter waarde van 27.500 euro. In 2018 was Noé al eens te gast op Film Fest Gent met Climax, toen buiten competitie.

De jury deelde ook een Special Mention uit. Die ging naar Memoria van de Thaise cineast Apichatpong Weerasethakul 'voor een mysterieuze en stimulerende ervaring', aldus de jury. De film, met Tilda Swinton in een hoofdrol, 'is een fluisterend beeldgedicht over een plantkundige die in Bogota haar zieke zus bezoekt en geplaagd wordt door een vreemd geluid'.

Op maandag 25 oktober maakt Film Fest Gent de winnaar bekend van de North Sea Port Publieksprijs.

