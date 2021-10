Na bijna twee weken zit het werk van actrice Joelia Peresild (37) in het internationale ruimtestation ISS erop. Daarom keert ze zondag terug naar de aarde. Ook haar cameraman en producent Klim Sjipenko (38) verlaat de ruimte, net als kosmonaut Oleg Novitski (50), die een halfjaar in de ruimte is geweest.

Peresild, Sjipenko en Novitski zitten bij hun terugkeer in een Sojoez-capsule. In de nacht van zaterdag op zondag wordt die losgekoppeld van het ISS, ongeveer 420 kilometer boven de aarde. Daarna zakt het vaartuig langzaam naar beneden. Uiteindelijk gaat hij gecontroleerd de dampkring in. Rond 06.36 uur uur moet de Sojoez veilig landen op de eindeloze vlaktes van Kazachstan, hangend aan parachutes.

Peresild speelt de hoofdrol in de nieuwe Russische film Vizov (De uitdaging). In de film wordt Novitski onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het laatste half uur van de film moet zich in het ruimtestation afspelen. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt.

Voor Rusland zijn de filmopnames een bron van inkomsten en een manier om reclame voor zichzelf te maken. Moskou verslaat bovendien zijn eeuwige rivaal, de Verenigde Staten. Acteur Tom Cruise wil over een tijdje ook naar het ISS gaan om daar een film op te nemen. Daarbij is ruimtevaartbedrijf SpaceX van zakenman Elon Musk betrokken.

In het ISS wonen nu nog zeven mensen: drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman.

Peresild, Sjipenko en Novitski zitten bij hun terugkeer in een Sojoez-capsule. In de nacht van zaterdag op zondag wordt die losgekoppeld van het ISS, ongeveer 420 kilometer boven de aarde. Daarna zakt het vaartuig langzaam naar beneden. Uiteindelijk gaat hij gecontroleerd de dampkring in. Rond 06.36 uur uur moet de Sojoez veilig landen op de eindeloze vlaktes van Kazachstan, hangend aan parachutes. Peresild speelt de hoofdrol in de nieuwe Russische film Vizov (De uitdaging). In de film wordt Novitski onwel. Hij kan niet terug naar de aarde, en daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Het laatste half uur van de film moet zich in het ruimtestation afspelen. Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt. Voor Rusland zijn de filmopnames een bron van inkomsten en een manier om reclame voor zichzelf te maken. Moskou verslaat bovendien zijn eeuwige rivaal, de Verenigde Staten. Acteur Tom Cruise wil over een tijdje ook naar het ISS gaan om daar een film op te nemen. Daarbij is ruimtevaartbedrijf SpaceX van zakenman Elon Musk betrokken. In het ISS wonen nu nog zeven mensen: drie Amerikanen, twee Russen, een Japanner en een Fransman.