De twee Vlaamse producties kregen zondagavond op het filmfestival van Berlijn een prijs voor beste jeugdfilm en beste kortfilm van het jaar.

De European Children's Film Association (ECFA), die de betreffende prijzen uitreikte op de Berlinale, kroonde Binti tot beste jeugdfilm van het jaar. Regisseuse Frederike Migom kwam de prijs hoogstpersoonlijk in ontvangst nemen in Berlijn. Binti, waarin zowel rapper Baloji als zijn dochter Bebel meespeelt, is een familiefilm annex sociaalkritisch drama over een meisje dat YouTube-ster wil worden.

Bloeistraat 11 van Nienke Deutz, een animatiekortfilm over twee onafscheidelijke vriendinnen wier constante samenzijn op de proef gesteld wordt wanneer ze in hun puberteit terechtkomen, werd dan weer gelauwerd als beste kortfilm.

De ECFA, de Europese koepelorganisatie voor kinderfilmprofessionals, reikt elk jaar drie awards uit. Naast de prijzen voor beste jeugdfilm en kortfilm is er ook nog die voor beste documentaire voor een jong publiek.

'De winnende films hebben het over ecologie, sans-papiers en een gemediatiseerde wereld waarin moedige kinderen hun prioriteiten stellen', zegt Margret Albers, voorzitster van de organisatie. 'Verhalen over persoonlijke groei en ontwikkeling, gesitueerd in een complexe hedendaagse samenleving, bewijzen dat kinderfilms een universele relevantie hebben.'

Volgens de ECFA zou het succes van de Vlaamse jeugdfilms alles te maken kunnen hebben met het ondersteuningsbeleid van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het geleverde werk van jeugdfilmorganisaties.

