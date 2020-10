De Vlaams-Nederlandse coproductie 'Red Light' is woensdagavond in Cannes bekroond met twee prijzen.

Het acteerwerk van de hoofdrolspelers Carice van Houten, Halina Reijn, Maaike Neuville en Geert Van Rampelberg kreeg de Special Performance Award. De productie werd op de derde editie van het CanneSeries festival verder beloond met de Prijs van de Studentenjury. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

In 'Red Light' spelen Carice van Houten (Game of Thrones), Halina Reijn (Instinct) en Maaike Neuville (De twaalf, De dag) drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten geraken. Sylvia, een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend/pooier, Esther is een bekende sopraan uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven.

De Vlaams-Nederlandse coproductie viel begin oktober al in de prijzen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht waar ze werd uitgeroepen tot Beste TV-Reeks en Halina Reijn de prijs voor beste actrice in een TV-reeks in ontvangst nam.

De reeks werd geschreven door Esther Gerritsen (Instinct), Christophe Dirickx (Tabula rasa), Frank Ketelaar (Overspel) en Halina Reijn en komt binnenkort in preview op Streamz en later bij VTM.

De Belgische première van de eerste twee afleveringen zal op donderdag 15 oktober plaatsvinden tijdens Film Fest Gent.

