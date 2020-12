In een niet zo verre toekomst zullen apocalyptische scifithrillers over covid-19 de bioscopen vullen, maar in de tussentijd bieden deze films een blik op wat 2020 ook had kunnen zijn.

A Quiet Place (2018) We zijn al een tijdje niet meer buitenshuis geweest, maar voor zover wij weten wordt de wereld nog niet geplaagd door op geluid jagende monsters met angstaanjagend veel tanden. Desondanks heeft u niet bijster veel fantasie nodig om parallellen met het echte 2020 te trekken. Net als in A Quiet Place kan naar buiten gaan u het leven kosten, liggen de straten er verlaten bij en beperkt u uw sociaal contact het best tot uw bubbel. Mission to Mars (2000) Brian De Palma vraagt zich in Mission to Mars af hoe de eerste bemande missie naar de rode planeet zou verlopen. Niet al te best, zo blijkt wanneer zowat alle astronauten op mysterieuze wijze om het leven komen. Hopelijk is Elon Musk beter voorbereid, want ondanks de recente ontploffing van een onbemande SpaceX-raket is hij nog steeds van plan om Mars te koloniseren. Roujin Z (1991) Ook in het fictieve 2020 uit deze Japanse animatiefilm liggen de ziekenhuizen vol. Het ministerie van Gezondheid besluit daarom dat de vele bejaarden een te zware last zijn geworden en ruilt menselijke verzorgers in voor computergestuurde ziekenhuisbedden uitgerust met sanitaire voorzieningen, televisies en medische hulpmiddelen die eigenlijk massavernietigingswapens blijken te zijn. Edge of Tomorrow (2014) Deze actiefilm is slechts zes jaar oud, maar veel vertrouwen in de nabije toekomst hadden de makers blijkbaar niet. Tom Cruise en Emily Blunt moeten het opnemen tegen buitenaardse wezens die onze planeet willen inpalmen en het mensdom al gedeeltelijk hebben uitgeroeid. Om maar te zeggen: 2020 was rot, maar het kan altijd nóg erger. Code Name Phoenix (2000) Ongetwijfeld de meest herkenbare film over 2020 uit dit lijstje. In Code Name Phoenix heerst wereldwijd chaos door de ontwikkeling van een virus dat het verouderingsproces van de mens tegenhoudt. De oplossing: een speciaal agent uit Hongkong die het virus met hoogtechnologische wapens en vechtkunst kan stoppen. Waar wachten we nog op?