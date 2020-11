Het ging sowieso al een vreemde kerst worden.

1. Dolly Parton's Christmas on the Square

De pitch Dolly Parton is een engel, maar dat wist u allicht al.

...

De pitch Dolly Parton is een engel, maar dat wist u allicht al. Te zien op Netflix In de musical Dolly Parton's Christmas on the Square zweeft het country- en meme-icoon op een glinsterende wolk naar een gezellig dorp vol huppelende, angstaanjagend vrolijke inwoners die haar hulp nodig hebben. Een rijke, meedogenloze zakenvrouw (Christine Baranski) heeft immers besloten om het dorp net voor Kerstmis te verkopen en er een winkelcentrum neer te planten. Parton haalt voor de gelegenheid haar beste tegenargumenten boven, strooit wat magische glitter in het rond en schreef veertien zeemzoete musicalnummers. Een feelgoodfilm met Dolly Parton als engel die kerst redt: op een vreemde manier is dat exact wat de wereld momenteel nodig heeft. De pitch een edgy kerstfilm met Mel Gibson als een aan lager wal geraakte kerstman. Te zien op Google Play Hadden we dan weer niet per se nodig: Mel Gibson als depressieve, verloederde, niet eens zo dikke kerstman die het niet kan verkroppen dat zijn favoriete feestdag is uitgegroeid tot een commercieel festijn en zijn elfjes dan maar bedieningspanelen laat maken voor de Amerikaanse luchtmacht. Alsof dat nog niet tragisch genoeg is, wordt hij ook nog eens achternagezeten door een huurmoordenaar die verdacht veel op Walton Goggins lijkt en is ingehuurd door een rijke etter die er niet mee kan lachen dat hij voor kerst enkel een klomp steenkool heeft gekregen. Het is niet helemaal duidelijk of Fatman een komedie, een actiefilm of een verwarrende combinatie van de twee is. Mel Gibson die 'You think I got this job because I'm fat and jolly?' roept terwijl hij op de tonen van Jingle Bells mensen neerknalt: écht gemeend kan dat toch niet zijn? De pitch een kerstromcom geschikt voor mensen die het concept kerstromcom niet per definitie een warm hart toedragen. Te zien op nog niet bekend Een kerstromcom met Kristen Stewart in de hoofdrol hadden wij eerlijk gezegd niet meteen verwacht. Een kerstromcom waarbij we niet spontaan 'ho ho ho' beginnen te jammeren evenmin. In Happiest Season speelt Stewart de jonge Abby, die voor het eerst een familiefeest van haar vriendin bijwoont. Sowieso al een ietwat ongemakkelijke bedoening, en al zeker als die laatste nog niet uit de kast blijkt te zijn en het koppel bijgevolg moet doen alsof ze gewoon vriendinnen zijn. Een charmante kerstfilm vanuit een queer standpunt, zo hebben wij er nog niet veel gezien. De pitch een romantische kerstfilm over de mogelijke definanciering van het leger. Te zien op Netflix Ook in Operation Christmas Drop speelt zowel de Amerikaanse luchtmacht als Kerstmis een belangrijke rol. De ambitieuze Erica laat de feestdagen aan haar voorbij gaan om, hopend op een dikke promotie, naar Guam af te zakken en er de efficiëntie van een luchtmachtbasis te evalueren. Uiteraard wordt ze verliefd op een piloot die ze aanvankelijk niet kan uitstaan en die de operatie uit de titel leidt, waarbij hij jaarlijks eilandbewoners van kerstcadeautjes voorziet met behulp van parachutes. Een soort kerstmirakel, dus. Of een uit de hand gelopen reclamefilmpje voor het Amerikaanse leger, afhankelijk van hoe u het bekijkt. De pitch de afgrijselijke Star Wars Holiday Special, maar dan in Lego. Te zien op Disney+ 'The Lego Star Wars Holiday Special Isn't Bad, But It Isn't Interesting, Either', kopte Vulture. Zowat het omgekeerde van de originele Star Wars Holiday Special uit 1978 dus, die zo verschrikkelijk slecht was dat het toch weer interessant werd. Het leek sowieso al een behoorlijk krankzinnig plan om een Star Wars-artefact dat iedereen liefst zo snel mogelijk wil vergeten na te bouwen in Lego. Dat gezegd zijnde: 2020 was al krankzinnig. Een kerstspecial met dansende Lego-poppetjes, een geanimeerde Poe Dameron die een lelijke kersttrui draagt en de Emperor die van Darth Vader Star Wars-merchandise cadeau krijgt, konden we er nog wel bij nemen.