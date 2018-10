Vier van de pot gerukte tips voor het Razor Reel-filmfestival in Brugge

1. Mandy

Wat horror met zoveel hoeken af dat hij rond wordt.

Van de pot gerukte plot Wanneer de vrouw van een houthakker (Nicolas Cage) wordt vermoord door een sekte, is hij de kluts wat kwijt. Hij trekt eropuit met zijn kettingzaag en ontdekt dat je met zo'n ding meer kunt dan alleen boomstammen zagen.

Leuk De film werd gedraaid in de Ardennen. Regisseur Panos Cosmatos is de zoon van George P. Cosmatos, maker van heerlijk foute eightiesactiefilms als Cobra en Rambo II.

Minder leuk De soundtrack van Jóhann Jóhannsson ( Sicario, Prisoners) was meteen zijn laatste. De Zweed stierf in februari dit jaar.





2. One Cut of the Dead

Wat een zombiefilm over een zombiefilm

Van de pot gerukte plot Een Japanse filmcrew die een zombiefilm aan het draaien is en dat bovendien in één take wil doen, wordt plots overrompeld door échte levende doden. Toch blijft het devies van de regisseur: 'Blijven filmen.' Dat is even onverstandig als het klinkt.

Heel bijzonder Terwijl we in Europa al wat zijn uitgekeken op de zombierage, kwam die in het Verre Oosten pas de afgelopen jaren echt op gang. In 2016 was er al het knappe, Koreaanse Train to Busan, en op Razor Reel zijn met One Cut of the Dead en het Chinese Lost in Apocalypse twee fraaie zombiefilms te zien.





3. Gremlins

Wat niet uw liefste knuffeldier

Van de pot gerukte plot De kleine Billy krijgt van zijn vader een levend cadeau, een schattig wezentje dat de naam Gizmo krijgt. Op de handleiding staat: niet blootstellen aan fel licht, niet voederen na middernacht en zeker niet nat maken. De rest kunt u wel raden -- of hebt u zich al talloze keren in vermeid.

Leuk Razor Reel bedient nostalgici op hun wenken met naast Gremlins (1984) nog een pak andere genrefilms uit de oude doos: de cultslasherfilm Maniac, bijvoorbeeld, maar ook John Carpenters spookverhaal The Fog, het uitmuntende coming-of-agedrama Stand by Me en de Franse sickiesMartyrs en Haute tension.





4. Suspiria

Wat horror op de planken

Van de pot gerukte plot De jaren zeventig. Een Amish-meisje (Dakota Johnson) trekt naar Berlijn om er aan een gerenommeerde dansacademie te studeren. Al snel wordt duidelijk dat ze beter in haar huifkar was blijven zitten.

Heel raar Tilda Swinton speelt twee rollen, waaronder die van een 82-jarige man.

Toch een beetje raar De regisseur van deze remake van Dario Argento's gialloklassieker uit 1977 is Luca Guadagnino, bekend van het voor een Oscar genomineerde Call Me by Your Name. U weet wel, dat gaydrama met die gevulde perzik.