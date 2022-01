Met Spider-Man: No WayHome, nog steeds te zien in de bioscoop,bewijst Andrew Garfield, die de muurkruiper enkele jaren geleden in de twee Amazing Spider-Man-films speelde, dat hij het superheldenpak wél waard is.

Hij kreeg nooit een eerlijke kans

Tobey Maguire had het geluk Peter Parker te mogen spelen in de eerste live-actionfilms uit de franchise, waaronder het geliefde Spider-Man 2 (2004). Tom Holland heeft tegenwoordig het Marvel Cinematic Universe mee, waardoor hij ook mag opdraven in andere films. Andrew Garfield, die de superheld van 2012 tot 2014 vertolkte, had de pech dat zijn Amazing Spider-Man-films flopten en de geplande trilogie zelfs nooit werd afgerond. Maakte het nog pijnlijker: Andrew Garfield wilde héél graag Spider-Man spelen. Hij was als kind al grote fan van de superheld, bestudeerde het gedrag van spinnen ter voorbereiding van zijn rol en trok in 2011 een goedkoop Spider-Man-pak aan om op een comic con een gepassioneerde speech af te steken over wat Spider-Man voor hem betekent. Dat hij de verwachtingen van andere fans niet kon inlossen, vond hij naar eigen zeggen dan ook 'hartverscheurend'. Garfields Peter Parker wordt gepest op school, ontdekt dat de dood van zijn ouders onderdeel is van een groot complot en is nét te laat om het leven van zijn geliefde Gwen Stacy (Emma Stone) te redden, waarna hij in een depressie verzinkt en zijn superheldenpak verwaarloost. Niet dat het bij Maguire en Holland enkel rozengeur en maneschijn was en is, maar toch: van alle Peter Parkers heeft Garfield het het hardst te verduren gekregen. De nieuwe film draait om een 'multiversum' waarin meerdere Spider-Mans naast elkaar kunnen bestaan en gunt Garfield zo een waardige comeback. Zijn personage laat zich zeven jaar na The Amazing Spider-Man 2 van zijn sympathiekste kant zien, wordt door Maguire 'amazing' genoemd én mag het leven van MJ (Zendaya) redden in een duidelijke knipoog naar de val van Gwen Stacy. Sindsdien lijkt haast iedereen er plots van overtuigd dat Garfield altijd al de beste Spider-Man was en wordt via de hashtag #MakeTASM3 campagne gevoerd om alsnog een Amazing Spider-Man 3 te krijgen. 'It's Time to Recognize the Kinetic Greatness of Andrew Garfield', kopte The Ringer onlangs. Het internet is alvast helemaal mee.