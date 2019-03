Vechtende samoerai en culinair genot: zo wordt Gent ondergedompeld in de Japanse cinema

Dear Etranger (Yukiko Mishima)

Geen Japans filmfestival zonder familietragedies. Daar zorgt Yukiko Mishima alvast voor met haar festivalopener Dear Etranger. Daarin volgen we de opnieuw getrouwde Makoto die een kind verwacht van zijn tweede vrouw, maar eigenlijk niet alweer vader wil worden. Zijn stiefdochter accepteert hem niet en is bezorgd over zijn ex-vrouw die zowel instaat voor hun dochter als voor haar tweede, terminaal zieke man. Een zware openingsfilm, maar het Studio Skoop Café vangt u op met sushi en cake.

Dear Etranger speelt woensdag 20/03 om 19.30 uur.









Ramen Heads (Koki Shigeno)

Van meer culinaire heerlijkheid genieten we in de documentaire Ramen Heads. Regisseur Koki Shigeno toont ons de keuken van ramenchef Tomita Osamu, die alles op alles zet om zijn gasten de beste ramen voor te schotelen. Met bloed, zweet en tranen transformeert Osamu een oorspronkelijk gerecht voor de arbeidersklasse in een wereldwijd genot. Bezoekers zullen na de documentaire ook van een flinke portie kunnen genieten, want de Gentse ramenchef Nick Hofman brengt zijn Zuru Zuru Ramen naar het Studio Skoop Café.

Ramen Heads speelt donderdag 21/03 om 20.00 uur.





Eating Women (Jiro Shono)

Met de dramafilm Eating Women blijft het filmfestival in het culinaire segment hangen. Regisseur Jiro Shono vertelt het hartverwarmend verhaal van acht vrouwen die de dagelijkse sleur trachten te doorbreken. Met lekkere gerechten en hechte vriendschap vergeten ze dat moeilijk essay en het gebrek aan passie in hun relatie. Zelf de zorgen vergeten? Dat kan na de film met Japanse curry van het Gohan Team.

Eating Women speelt vrijdag 22/03 om 20.00 uur.





Day And Night (Michihito Fuji)

Naast sentimentele drama's zijn Japanse regisseurs ook een krak in misdaadverhalen. Day And Night van regisseur Michihito Fuji is er zo eentje en vertelt het verhaal van de jonge Koji Akashi. Wanneer hij terugkeert naar zijn dorp, verneemt hij dat zijn vader zelfmoord heeft gepleegd. Alles wijst uit naar een groot schandaal in de autoindustrie en Akashi beslist om op zoek te gaan naar antwoorden. Day And Night speelt op dit moment nog in de Japanse zalen en is daarom dé spannende langspeler om niet te missen op het festival.

Day And Night speelt vrijdag 22/03 om 22.30 uur.





Hanakappa (Kazumi Nonaka)

Het filmfestival denkt ook aan de kleintjes, die zich met deze animatiereeks niet zullen vervelen. Kazumi Nonaka volgt de avonturen van een mythologisch wezentje met een bloem op zijn hoofd. Wanneer de slechte Kuruwaneya Chyoubee merkt dat die bloem heel speciaal is en voortdurend verandert, probeert hij ze van Hanakappa te stelen.

Hanakappa speelt zaterdag 23/03 om 14.15 uur, gevolgd door een knutselmoment in het Studio Skoop Café.





Chiery And Cherry (Makoto Nakamura)

De animatiefilm Chiery And Cherry zal ook op zijn beurt kinderharten veroveren op het festival. Daarin volgen we een jong schoolmeisje dat haar vader verloren heeft, maar troost en plezier zoekt bij haar knuffel Cherry. Het komt goed uit dat deze kan praten en bewegen in haar fantasiewereld, want de twee vrienden moeten een hondje op straat redden van een kraai en een vreemd monster.

Chiery And Cherry speelt zaterdag 23/03 om 17.00 uur, gevolgd door een knutselmoment in het Studio Skoop Café.





Rage (Sang-il Lee)

Voor wie niet genoeg krijgt van spanning is er Rage. Deze psychologische thriller van Sang-il Lee vertelt hoe Japan een jaar na de gruwelijke moord op een koppel nog steeds op zoek is naar de moordenaar. Wanneer detectives Kunihisa Nanjo en Sosuke Kitami zich in de zaak verdiepen, ontdekken ze dat de dader plastische chirurgie onderging om te ontsnappen van zijn straf. Drie jonge mannen zijn verdacht, maar slechts een van hen kan de moordenaar zijn. Whodunnit?

Rage speelt zaterdag 23/03 om 19.30 uur.





Killing (Shinya Tsukamoto)

In Killing neemt regisseur Shinya Tsukamoto ons terug naar de periode van de samoerai. Als onervaren krijger houdt Mokunoshin Tsuzuki zich schuil in een klein dorpje van rijstboeren. Hij verdrijft de tijd door te helpen op het veld, te flirten met de dochter van het gezin waar hij verblijft en haar jongere broer te trainen in het vechten met stokken. Wanneer de ervaren strijder Jirozaemon Sawamura, een rol die de regisseur zelf op zich neemt, en een bende bandieten de rust verstoort, moet Tsuzuki zich bewijzen. Bekomen doet u achteraf met sake.

Killing speelt zaterdag 23/03 om 22.30 uur.





The Blood Of Wolves (Kazuya Shiraishi)

Met Kazuya Shiraishi's The Blood of Wolves blijven we in dezelfde misdaadsfeer. Daarin verdwijnt een groep werknemers op mysterieuze wijze. Detectives Ogami Shogo en Hioka Shuichi onderzoeken de zaak en ontdekken al snel dat ruzies tussen criminele bendes te maken hebben met de verdwijning. Terwijl Japan al volledig onder vuur ligt, streven de twee detectives naar rechtvaardigheid.

The Blood Of Wolves speelt zaterdag 23/03 om 22.30 uur.





Mori, The Artist's Habitat (Shuichi Okita)

Na spanning en misdaad sluit het Japan Square Filmfestival af met Mori, The Artist's Habitat. Deze warme komedie van Shuichi Okita portretteert Morikazu Kumagai, de in Japan razend populaire kunstenaar. Starend naar kruipende mieren en voorbijzwevende wolken brengt hij zijn laatste levensjaren door. Zijn echtgenote, gespeeld door Kiki Kirin (Shoplifters), slaagt erin om interviews en schilderopdrachten op een afstand te houden. Maar een groot vastgoedconcern bedreigt Mori's rust en habitat. Niet alleen een perfecte afsluiter van het festival, maar ook van een luie zondagmiddag.

Mori, The Artist's Habitat speelt zondag 24/03 om 14.15 uur, voorafgegaan door een Japanse lunch in het Studio Skoop Café.