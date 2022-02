Een maand na het einde van Normal People spookt er nog één vraag door ons hoofd: waarom ziet de mama van Connell er jonger uit dan Connell zelf? Vijf andere acteurs die voor de verkeerde leeftijdscategorie werden gecast.

Fictieve leeftijd: 17Echte leeftijd: 24 Op papier is Charlie Heaton niet noodzakelijk te oud om de zeventienjarige Jonathan Byers te spelen. Alleen: Heaton lijkt met de beste wil van de wereld niet op een zeventienjarige. Sterker nog: sommige kijkers vragen zich af of de makers van Stranger Things ooit al eens een puber in het echt hebben gezien. Zo ziet de zogezegd achttienjarige Billy eruit als een pornoster met jaren ervaring en vermoeden we dat Steve kijkers met zijn krankzinnig kapsel probeert af te leiden van het feit dat hij in werkelijkheid bijna dertig is. Fictieve leeftijd: oud genoeg om de mama van Colin Farrell te zijnEchte leeftijd: 29Het kan altijd nog erger: Angelina Jolie moest op haar negenentwintigste al de moeder van de achtentwintigjarige Colin Farrell spelen in het geflopte epos Alexander. Dat was volstrekt belachelijk, maar misschien nog net iets minder belachelijk dan het erbarmelijke script, de geblondeerde haardos van Farrell, het Ierse accent van Alexander de Grote en het feit dat de film bijna drie uur duurt.Fictieve leeftijd: midden dertig tot midden zeventig Echte leeftijd: 47Vreemde vaststelling: in Punchline speelt Sally Field het lief van Tom Hanks. Vijf jaar later mocht ze in Forrest Gump zijn moeder spelen, hoewel ze slechts tien jaar ouder is dan haar collega. Dat is iets minder random als u weet dat Field vooral te zien is in scènes met de jonge Forrest en veroudert doorheen de film, maar toch: zelfs met een seutige bril en een bommakapsel is het weinig geloofwaardig dat Field een zoon heeft die in Vietnam gevochten heeft, multimiljonair is en er carrières als tafeltennisser en garnaalvisser heeft opzitten. Fictieve leeftijd: 17Echte leeftijd: 23Het probleem is niet zozeer de leeftijd van Michael Schoeffling. Van Sex Education over Riverdale tot Euphoria: tieners worden wel vaker vertolkt door twintigers. Het alarmerende aan de eightiesklassieker van John Hughes is het leeftijdsverschil tussen de acteurs. Schoeffling speelt de love interest van Molly Ringwald. Ringwald was vijftien tijdens de opnames. Schoeffling was drieëntwintig en zag eruit alsof hij haar stiefvader kon zijn. Dat levert héél ongemakkelijke taferelen op. Fictieve leeftijd: oud genoeg om de mama van Meryl Streep te zijnEchte leeftijd:72Cher was tweeënzeventig toen de Mamma Mia!-sequel verscheen. Welgeteld drie jaar ouder dan Meryl Streep, die niettemin haar dochter speelt. Cher zou dus bevallen zijn van Streep toen ze drie was. Dat is niet alleen fysiek onmogelijk, maar ook moreel verwerpelijk. Niet dat Mamma Mia! zich iets aantrekt van biologische accuraatheid. Zo speelt Maria Vacratsis de oudtante van Stellan Skarsgård, ondanks het feit dat ze vier jaar jonger is.