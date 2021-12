Van sitcomheld tot de meest gehate Chris van Hollywood.

2009 Chris Pratt breekt door met zijn rol als Andy Dwyer in de sitcom Parks and Recreation. 2014 Pratt speelt mee in Guardians of the Galaxy, zegt lieve dingen over zijn toenmalige vrouw Anna Faris, geeft leuke interviews en demonstreert hoe je een Franse vlecht maakt. Minder sympathiek: in Late Night with Seth Meyers vertelt hij dat hij op de set van Parks and Recreation ongevraagd zijn penis liet zien aan coactrice Amy Poehler. Hij vond dat zelf heel grappig. 2019 Elliot Page herinnert Pratt aan het feit dat Hillsong Church, zijn favoriete kerkgemeenschap, anti-lgbtq+ is. Datzelfde jaar wordt Pratt samen met zijn vrouw Katherine Schwarzenegger, de dochter van, gespot in een T-shirt met de Gadsden-vlag op, die ook wordt gebruikt door extreemrechtse milities. Begin oktober 2020 Een artikel uit 2011 waarin te lezen staat dat de acteur zijn vijftienjarige zieke, incontinente kat weggaf op Twitter, duikt opnieuw op. Eind oktober 2020 Pratt moet het afleggen tegen Hemsworth, Evans en Pine en wordt via een Twitter-poll verkozen tot 'worst Chris' onder de Chrissen van Hollywood. Verschillende collega's van Pratt publiceren statements waarin ze Pratt 'the best dude in the world' en een '#brother' noemen. September 2021 Pratt zal Mario spelen in een nieuwe animatiefilm over de gamemascotte. Een aankondiging waar het internet niet blij mee is. November 2021 De producer van de Mario-film verdedigt de casting en benadrukt dat de oer-Amerikaanse Pratt niet met een stereotiep Italiaans accent 'It's-a-me, Mario!' zal roepen, maar een 'fenomenale' stem geeft aan het personage. Het internet is nog steeds boos.