De 17e editie van Docville besteedt bijzondere aandacht aan docu's over de toekomst en het verleden. Maar bekijk deze drie titels vooral nú.

Nu zowel cafés als bioscopen hun deuren weer openen, staan sommigen voor een verscheurende keuze: doorzakken in de kroeg of onderuitzakken in een filmzaal. Voor die twijfelaars voorziet Docville een compromis: Bloody Nose, Empty Pockets. Bill en Turner Ross laten hun camera lopen op de laatste dag van de Roaring Twenties, een kroeg in Las Vegas waar vroege vogels hun bakje troost met een druppel tristesse aanlengen. Naast een bedwelmende blik op die laatste dag, bieden de broers een ontnuchterende kijk op de soms tragische, soms extatische levens van de tooghangers. Charles Bukowski en John Cassavetes drinken hierboven goedkeurend een pilsje.Op 12 en 15/6 te zien tijdens Docville.In Dark Rider nestelt de Belgische Eva Küpper zich in het bandenspoor van Ben Felten. De 51-jarige Australiër lijdt sinds zijn tienerjaren aan een degeneratieve oogziekte en werd als dertiger volledig blind. Dat houdt hem niet tegen om zijn kinderdroom na te jagen: professioneel motorcoureur worden. Gesteund en gestut door Grand Prix-kampioen Kevin Magee doet hij op de zoutvlaktes van zijn thuisland een poging om 's werelds snelste blinde motorrijder te worden. Onderweg ontmoet het tweetal Jed, een dertienjarige knaap die gebukt gaat onder een soortgelijke aandoening. Küpper levert een meeslepende docu af, vol emoties, spanning en indrukwekkende vergezichten. Dark Rider scheurt vanaf 23 juni ook door de bioscoopzalen.Op 13 en 18/6 te zien tijdens Docville.Van Beethoven en Elvis tot Kurt Cobain: muziek is een mannenindustrie, of dat doet de muziekcanon toch uitschijnen. Lisa Rovner wil dat idee eindelijk de wereld uit helpen met Sisters With Transistors. Dit prikkelende portret over de vergeten vrouwen van de electromuziek is een collage van archiefbeelden, op smaak gebracht met een bezwerende soundtrack, interviews en een slimme montage. Dat maakt het debuut van de Frans-Amerikaanse cineaste tot een onmisbare kroniek die langs vernieuwers als Maryanne Amacher en Daphne Oram passeert. Niet alleen kom je te weten dat Oram met haar geknutselde protosynthesizer de toon zette bij de BBC, je ontdekt ook dat Kim 'Sonic Youth' Gordon van Amacher leerde dat ook vrouwen luid mogen zijn.Op 11/6 te zien tijdens Docville.