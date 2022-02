Fight Club kreeg op een Chinees streamingplatform een nieuw einde om de antikapitalistische boodschap van de film te censureren. In plaats van de iconische explosie krijgen kijkers een zwart scherm met de mededeling dat de politie de criminelen kon arresteren nog voor er iets ontplofte. Nogal vreemd, maar lang niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.

The Wolf of Wall Street

Volgens berekeningen vallen er 358 fuckings, 169 fucks en 69 shits in Martin Scorsese's beursmakelaarssatire. Leonardo DiCaprio's personage Jordan Belfort werd met meer dan honderd scheldwoorden per uur zelfs de grootste schelder uit de filmgeschiedenis. De versie zonder seks, drugs en gescheld die in Verenigde Arabische Emiraten werd getoond is dan ook 45 minuten korter dan het origineel. 'Alsof je naar de Mona Lisa kijkt met een zonnebril op', vatte een lokale kijker het samen. In Vietnam werden dan weer alle seksscènes uit Fifty Shades of Grey weggehaald, goed voor twintig minuten aan beeldmateriaal. Niet zo handig voor een film over bdsm. Niemand in de Vietnamese bioscoopzalen had naar verluidt ook maar enig idee waar de film over ging, waarom Anastasia op het einde aan het huilen is en waarom het internationale publiek zo enthousiast was. Wie in 2016 tijdens een vlucht van Delta Air Lines naar Carol wilde kijken, kreeg vooral beelden van starende vrouwen te zien. Todd Haynes' film over de romance tussen winkelbediende Therese en de oudere, getrouwde Carol werd er getoond zonder kus- of seksscènes. Zogezegd omdat de luchtvaartmaatschappij opteerde voor een versie zonder naakt, wat weliswaar niet verklaart waarom ook de aangeklede kusscènes waren verdwenen. Wie Snakes on a Plane zegt, zegt Samuel L. Jackson die geïrriteerd 'I've had it with these mothafuckin' snakes on this mothafuckin' plane' roept. In een Amerikaanse televisieversie van de actieklassieker werd het legendarische filmcitaat desondanks vervangen door het familievriendelijkere 'I've had it with these monkey-fighting snakes on this Monday-to-Friday plane'. Net iets minder catchy. Eerlijkheidshalve een docureeks in plaats van een film, maar we wilden u deze toch niet onthouden. In 2007 besloot de Nederlandse Evangelische Omroep alle fragmenten die naar de evolutietheorie verwezen uit de natuurdocu van David Attenborough te knippen. De laatste aflevering, over mensapen en de mens, is op de dvd's van de omroep zelfs helemaal niet te zien. Attenborough kon daar niet mee lachen.