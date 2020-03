Het Internationaal Documentaire Filmfestival Docville werd uitgesteld naar september omwille van het coronavirus. Als tegemoetkoming organiseert het festival een kleine online editie. Met deze vijf documentaires bent u even zoet.

The Journey: A Story of Love

The Journey: A Story of LoveFanny Bräunings vader draagt al zijn hele leven zorg voor haar moeder, die al twintig jaar verlamd is. Om zijn zieke vrouw de wereld te laten zien, verbouwde vader Bräuning een minibusje. Samen reisden ze de wereld rond, gevolgd door de camera van hun dochter. Een verhaal over moed, trouw en liefde, maar vooral over hoe u alles uit het leven haalt. Bring It to the People: The Film about the Brussels Jazz OrchestraHet Brussels Jazz Orchestra (BJO) is het meest gerenommeerde jazzorkest van België. Meer nog: BJO behoort tot de wereldtop. Na 25 jaar kan het nog steeds een nieuw publiek aanspreken. In deze documentaire volgen we het orkest door de lens van filmmaker Guy Fellemans (Ghent, World Capital of Filmmusic), over een periode van meer dan drie jaar. U wordt meegenomen doorheen verrassende artistieke keuzes en in de zoektocht naar het perfecte samenspel.MotherDe Zwitserse Elisabeth heeft dementie en verblijft in een uniek verzorgingstehuis in Thailand. Daar krijgt ze één-op-één verzorging en aandacht, fundamenteel voor mensen met dementie. Ze wordt er met veel liefde verzorgd door de Thaise Pomm, de twee hebben een nauwe band. Maar door haar veeleisende job kan Pomm haar eigen familie amper zien, en dat weegt op haar. De Vlaamse documentairemaker Kristof Bilsen schetst een verhaal met twee kanten, maar bovenal een ontroerend portret.Annapolis, Giant CityMaarten Bernaerts neemt u in 'Annapolis, Giant City' mee naar de Antwerpse Linkeroever, een wereld van architectuur en van projectontwikkelaars die in rechtstreeks contact staat met de bewoners van de buurt. Bernaerts geeft Linkeroever een stem. Een film over het onvoorspelbare karakter van een stad en de drang naar maakbaarheid.Boom Bust BoomEen documentaire over economie, in een Monty Python-jasje: zo kunt u Boom Bust Boom het best omschrijven. De recent overleden komiek Terry Jones (The Holy Grail, Life of Bian,...) was gefascineerd door de relatie tussen een economische crisis en de irrationele, euforische mens. Door euforie zorgt de mens met zijn typische denkfouten voor instabiliteit op de markt, wat na een boom (economische voorspoed) altijd leidt tot een bust (crisis). Klinkt dat ingewikkeld?Boom Bust Boom is vooral erg komisch.Docville zou in een wereld zonder corona vandaag starten in Leuven, in de realiteit opent het festival vandaag online de deuren. U kunt bovenstaande documentaires nog tot 2 april bekijken via de website van het filmfestival. Virtuele filmtickets zijn te koop vanaf vier euro.