Van 'Derry Girls' tot 'WTFock': een inleiding tot de high school-serie

Milena Maenhaut Medewerker Knack Focus

Of de personages nu leren rekenen, toveren of vogelen: high school-reeksen blijven ontzettend in trek, ook al bulken ze vaak van de clichés. Een introductie tot een genre dat maar niet oud wordt.

Derry Girls © Netflix