Van de opvolger van 'Moonlight' tot een Elton John-biopic: dit brengt het nieuwe filmjaar

Van Barry Jenkins, op wiens vingers sinds het prachtige Moonlight (2016) de hele wereld zit te kijken, komt binnenkort If Beale Street Could Talk uit. De film is gebaseerd op een roman van de Afro-Amerikaanse auteur en activist James Baldwin, een persoonlijke vriend van Medgar Evers, Martin Luther King en Malcolm X. The Donald vindt 'm nu al top.

Geen idee wat het engste wordt aan High Life van Claire Denis: de experimenten van de creepy Dr. Dibbs (Juliette Binoche) in de Fuckbox, of Robert Pattinson die solo een liedje van Tinderststicks zingt. Feit is dat wij voor deze gevangenisfilm in deep space, eerder te zien op Film Fest Gent, nu al maanden het hemelgewelf afturen.

Jordan Peele volgt zijn hit Get Out (2017) op met een nieuwe horrorfilm, Us, waarin Elisabeth Moss een hoofdrol vertolkt. Reden genoeg om nu al een beetje bang te worden.

Tim Burton heeft voor Disney een nieuwe versie van Dumbo gedraaid. Burton met een film over een outcast? Hopelijk bereikt hij op de rug van de olifant eindelijk nog eens grote hoogtes.

Fans van de muis moeten het dit jaar verder vooral stellen met herkauwingen als Toy Story 4 en de liveactionremake van The Lion King.

Zong daar iemand van Can You Feel the Love Tonight? Elton John krijgt met Rocketman een eigen biopic die hopelijk meer ballen en met dienbladen vol coke rondzeulende dwergen zal tellen dan die slappe Queen-film van vorig jaar.

Aangezien beide films met Dexter Fletcher dezelfde regisseur hebben, is die kans overigens niet bijzonder groot. Elton wordt bovendien gestalte gegeven door de extreem aaibare Taron Egerton, die door de zanger zelf is uitgekozen. Wij weten waarom - en het is niet wat u denkt: Egerton zette in de animatiefilm Sing (2016) een uitmuntende versie neer van de tophit I'm Still Standing.

Nieuw werk van oude Europeanen: zowel Pedro Almodóvar (Pain & Glory) als François Ozon (Grâce à Dieu) lokken u dit jaar nog naar de cinema. Tenzij Netflix daar een stokje voor steekt.

Dat heeft na Martin Scorsese en Alfonso Cuarón nu ook al de voortreffelijke J.C. Chandor ( Margin Call, A Most Violent Year) in zijn zak, die Triple Frontier heeft gedraaid voor de streamingzender. Wat allicht een voordeel is als Ben Affleck de hoofdrol speelt en u zijn oneliners nog even wilt terugspoelen.

Over Batman gesproken: er komt een nieuwe film van The Joker, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Joker komt uit zodra de makers beslist hebben of ze Phoenix al dan niet gaan schminken.