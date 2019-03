Twintig jaar na de dood van Stanley Kubrick: de iconische regisseur in twintig quotes

Giulia Latinne Medewerker KnackFocus.be

Op 7 maart is het twintig jaar geleden dat Stanley Kubrick overleed. Knack Focus dook in het archief en selecteerde twintig quotes in een poging om de cineast te vatten.

Regisseur Stanley Kubrick. © /