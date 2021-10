Twee Vlaamse kortfilms zijn genomineerd voor de European Short Film 2021, de belangrijkste prijzen voor de Europese filmindustrie. Dat heeft het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vandaag bekendgemaakt. De prijzen worden op 11 december uitgereikt in Berlijn.

De korte documentaire Nanu Tudor van Olga Lucovnicova is de eerste Vlaamse nominatie. De film werd eerder al bekroond met de Gouden Beer in Berlijn en met een VAF Wildcard. In de korte documentaire reist de filmmaakster na 20 jaar stilte terug naar het huis van haar overgrootouders in Moldavië, waar ze als kind een diepgeworteld trauma opliep.

Naast Nanu Tudor maakt ook Easter Eggs van Nicolas Keppens kans op de hoofdprijs. De animatiefilm volgt twee vrienden, Jason (12) en Kevin (15), op een absurde zoektocht naar de exotische vogels van de eigenaar van het Chinese restaurant die zelf ook verdwenen is. Voor Keppens en het productiehuis Animal Tank is het al de tweede keer dat ze kans maken op een European Film Award, nadat ze in 2018 ook genomineerd waren met de korte animatiefilm Wildebeest.

Naast de twee Vlaamse nominaties, maken nog drie andere kortfilms kans op de prijs. De komende weken kunnen de meer dan 4.100 leden van de European Film Academy de genomineerde films bekijken en hun stem uitbrengen. De prijsuitreiking van de 34ste European Film Awards vindt plaats in Berlijn op 11 december.

