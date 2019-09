Filmfestival Oostende zal niet langer in september plaatsvinden, maar in januari. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt. De editie van 2020 gaat niet door.

De Ensors worden pas zaterdag uitgereikt, maar nu al staat vast dat het lijstje winnaars van de Vlaamse filmprijzen niet het grootste nieuws zal worden vanop de dertiende editie van het Filmfestival Oostende. Dat is namelijk dat het festival een jaartje overslaat en de volgende editie pas organiseert van 15 tot en met 23 januari 2021. Vanaf dan zal het festival altijd in januari plaatsvinden en niet langer in september.

De position switch kadert in het toekomstplan dat de organisatie van het filmfestival vrijdagochtend aan de pers voorstelde. De organisatie wil van het FFO een stadsbreed festival maken en meer inzetten op publiekswerking. 'We wilden verder groeien en ook onze rol spelen in publiekswerking van de Vlaamse cinema', zegt festivaldirecteur Peter Craeymeersch, die zijn geesteskind dit jaar ziet afklokken op 45 000 bezoekers.

Na de Ensors nu ook de Jamies

Dat het Vlaams Audiovisueel Fonds vragende partij was voor een kalenderverschuiving, is geen geheim. Nu volgt een maand na Oostende namelijk dat andere grote filmfestival van ons land, Film Fest Gent. Dat de twee nu verder uit elkaar komen te liggen in de agenda, kan volgens het persbericht dat het FFO uitstuurde 'een positief effect hebben op de spreiding van de releasekalender van Vlaamse Films.' Bovendien ligt Oostende nu in de aanloop naar de grote internationale festivals zoals Berlijn en Cannes. Niet onbelangrijk: de Ensors verhuizen mee en zullen dus worden uitgereikt vlak na de eindejaarsperiode, wanneer iedereen volgens de organisatie 'bezig is met lijstjes en prijzen'.

Er komen ook nieuwe Oostendse prijzen naast de Ensors: de Jamies voor online content en games. Daarvoor werkt FFO samen met Hurae, het creatief agentschap van Hannes Coudenys, bekend van Ugly Belgian Houses en zelf ook vlogger, en Vincent Schroeven. 'Hier wordt knappe content gemaakt die miljoenen views scoort op Youtube, Instagram en andere online kanalen. Met de Jamies kunnen we de onlinesector eindelijk het voetstuk geven dat het verdient. Overigens zijn heel wat makers ook actief in de film- en tv-wereld. We geloven dan ook sterk in de kruisbestuiving tussen die sectoren', zegt Coudenys in het persbericht.

Verder plant Filmfestival Oostende een uitbreiding van de jaarwerking en kijkt het op termijn ook naar andere festivals om samen een nationale werking uit te bouwen. Tegelijk wil het filmfestival zich nog beter verankeren in de stad Oostende. FFO wil zo onderzoeken of de bouw van een stadsbioscoop met een arthouse-programma, complementair aan dat van Kinepolis, realiseerbaar is en palmt naast Kinepolis Oostende en het Kursaal ook cultuurcentrum De Grote Post ingepalmd als extra vaste festivallocatie.