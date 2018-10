Thomas Vinterberg over Matthias Schoenaerts, Poetin en 'Kursk': 'Russisch accent? Dat was nog belachelijker geweest'

Wat weet u nog over de Koersk? Het zou een vraag kunnen zijn in De Slimste Mens ter Wereld. In Vinterbergs nieuwste film Kursk zal u echter niet alle antwoorden vinden. En dat is de bedoeling. 'Ik wou een verhaal vertellen over mensen en liefde, niet over bureaucratie.'