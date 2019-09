Op vrijdag 18 oktober eindigt het 46ste Film Fest Gent met The Mustang van Laure de Clermont-Tonnerre, waarin Matthias Schoenaerts de hoofdrol vertolkt.

In The Mustang speelt Schoenaerts Roman Coleman, die in het Northern Nevada Correctional Center een lange gevangenisstraf uitzit. Hij kampt met gewelddadige uitbarstingen maar mag toch deelnemen aan een rehabilitatieprogramma. Daarbij krijgen de gevangenen de taak om op vijf weken tijd een loslopende mustang te temmen.

Voor haar regiedebuut baseerde de Franse actrice Laure de Clermont-Tonnerre zich op een bestaand rehabilitatieprogramma waarbij gevangenen wilde paarden temmen die daarna geveild worden. In de VS oogstte de film lof en werd ook Schoenaerts geprezen. Volgens Variety is The Mustang 'een rakende en originele film die een breekbaar portret van het humanisme schetst' en is de Belgische hoofdacteur 'fantastisch'.

Of u die mening deelt, kan u te weten komen op 18 oktober, wanneer The Mustang Film Fest Gent afsluit, of vanaf 23 oktober, wanneer uitkomt in de Belgische bioscopen. Film Fest Gent gaat van start op 8 oktober met openingsfilm Les Misérables van Ladj Ly.