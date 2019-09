De winnaar van het 76ste filmfestival van Venetië is bekend: 'Joker', een update van de iconische Batman-slechterik met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. 'Verrassend, maar terecht', zegt Dave Mestdach, de afgelopen dagen onze man in Venetië.

Het is dan toch gebeurd: Joker, een donkere film over de oorsprong van Batmans aartsvijand The Joker, is de grote winnaar geworden op het 76ste filmfestival van Venetië. Een superheldenfilm en dus een verrassing, maar toch ook weer niet: de film van Todd Phillips met Joaquin Phoenix in de hoofdrol is allerminst een klassieke stripverfilming en werd de afgelopen dagen bedolven onder de goede kritieken.

Ook Knack Focus-filmjournalist Dave Mestdach is enthousiast over de film, die hij zelf omschrijft als 'Taxi Driver met een psychotische clown': 'Met zijn donkere karakterstudie brengt Phillips een ode aan het New Hollywood van de jaren zeventig en tachtig, meer specifiek aan Taxi Driver en King of Comedy. Niet toevallig speelt ook Robert De Niro, hoofdacteur in beide films, ook in Joker een rol. Dit is wellicht de eerste superheldenfilm die ooit in de competitie van een groot Europees filmfestival zat, maar het is wel een atypische, die mij aangenaam heeft verrast.'

De juryprijs ging naar J'accuse van Roman Polanski. Opvallend, gezien voorzitter Lucrecia Martel aan het begin van het festival nog op een persconferentie zei dat ze Polanski, die meermaals beschuldigd werd van seksueel misbruik en voor seks met een minderjarige werd veroordeeld, niet zou feliciteren. Op de film zelf valt weinig aan te merken, zegt Mestdach: 'J'accuse is een historische dossierthriller met goede acteurs en dialogen. Dat hij over een joodse officier gaat die wordt beschuldigd van iets wat hij niet heeft gedaan, is natuurlijk een provocatie van zijn kant.'

Roy Andersson, die de Gouden Leeuw in 2014 al eens pakte, won de prijs voor beste regie met About Endlessness. De Italiaan Luca Marinelli gelauwerd als beste acteur voor zijn rol inMartin Eden. De Franse Ariane Ascaride werd bekroond als beste actrice voor haar rol inGloria Mundi. De prijs voor het beste scenario was voor de Chinese regisseu Yonfan en zijn animatiefilm No. 7 Cherry Lane.

Geen vrouwelijke regisseurs in de prijzen

De 76ste editie van het filmfestival van Venetië was een goeie, zegt Mestdach, met een uitstekende selectie aan films. 'Naast de films die de prijzen wonnen was Marriage Story van Noah Baumbach een hoogtepunt. Hoofdrolspelers Adam Driver en Scarlett Johansson mogen zich opmaken voor een Oscarnominatie', denkt hij. 'Hetzelfde voor Ad Astra, het sciencefictionspektakel van James Gray dat jammer genoeg buiten de prijzen viel.'

Dat er geen door een vrouw geregisseerde film in de prijzen viel, verbaast Mestdach. 'Daar hadden ze een statement mee kunnen maken én had ook artistiek perfect gekund: Babyteeth van Shannon Murphy had niet misstaan op het palmares.'

Tot slot nog één opvallend buitenbeentje dat onze man in Venetië kwijt wil: 'Moffie, een aangename verrassing buiten competitie die ik nog het best kan omschrijven als het Zuid-Afrikaanse Full Metal Jacket. Uitstekende film, die gerust voor de grote prijzen had mogen meedingen.