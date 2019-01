Tarantino brengt in 2019 een ode aan sleazy Hollywood. En dat mag iets kosten

Die film volgt Leonardo DiCaprio en Brad Pitt - mét potsierlijke kapsels - doorheen het swingende, door de sektarische waanzin van de Manson Family geteisterde Tinseltown van eind jaren zestig.

1969. Rick Dalton (DiCaprio), de voormalige hoofdrolspeler in een westernserie, wil na jaren van vechten tegen de bierkaai een doorbraak in de filmwereld forceren. Zijn buurvrouw: Sharon Tate (Margot Robbie), de zwangere echtgenote van regisseur Roman Polanski. Zijn metgezel: zijn goede vriend en stuntman Cliff Booth (Pitt). Hun queeste voert hen langs verschillende hotspots in Los Angeles, zoals Hugh Hefners Playboy Mansion, de Saugus Speedway en vooral: Hollywood Boulevard in al zijn ordinaire glorie.

De kans is groot dat de bekendste straat van de filmstad de absolute hoofdrol zal spelen in Once Upon a Time in Hollywood. Een aanzienlijk deel van het enorme budget - iets minder dan 100 miljoen - werd namelijk opgesoupeerd om de boulevard er te doen uitzien als in die gouden jaren. Aangezien het niet in Tarantino's aard ligt om zich te bedienen van door computers gegenereerde decors, was filmen op de echte Hollywood Boulevard een dealbreaker.

En zo geschiedde. Afgelopen zomer verrezen op de boulevard exacte replica's van iconische gebouwen uit die tijd: een Vogue-bioscoop, de muziekzaak Peaches, tal van louche winkeltjes en natuurlijk ook de beruchte pornobioscoop The Pussycat Theater - Tarantino's hommage aan zijn eerste werkgever. Van reclameborden tot de platenhoezen en concertaffiches in de uitstalramen: detailfreak Tarantino zag er nauwgezet op toe dat alles tot in de puntjes klopte. Zo hoort dat bij een passieproject.

Waar de raakpunten met Pulp Fiction liggen, is voorlopig nog koffiedik kijken, al wijst alles erop dat QT opnieuw met een raamvertelling zal werken. De titel is alvast een eerbetoon aan de films van zijn grote held Sergio Leone, en het verhaal zou losjes gebaseerd zijn op de eerste filmavonturen van Burt Reynolds en zijn toenmalige huisgenoot, de stuntman Hal Needham. Reynolds zou trouwens George Spahn spelen, de man op wiens ranch de Manson Family zich ophield, maar Magere Hein gooide roet in eten. Hij werd vervangen door de al even legendarische Bruce Dern.