'Synonymes' kaapt Gouden Beer weg op de Berlinale in Berlijn

''Synonymes' zal in Israël door sommigen worden beschouwd als een schandaal', verklaarde de regisseur bij het ontvangst nemen van de prijs. 'Maar voor mij dit een viering van de film.'

De film gaat over een jonge Israëlische man die zijn leven een nieuwe draai probeert te geven in Parijs. Zijn belangrijkste integratie-instrument daarbij is een woordenboek. 'Synonymes' is gedeeltelijk autobiografisch en ligt de regisseur extra nauw aan het hart omdat zijn moeder, die de montage gedeeltelijk voor haar rekening nam, tijdens de opnames overleed. Voor Nadav Lapid is het zijn grootste prijs tot nu toe, en mogelijk de lancering van zijn carrière.

'Synonymes' was een van de grote favorieten van het festival, naast de Chinese film 'So long, my son', van Wang Xiaoshuai. Die laatste werd bekroond met twee acteursprijzen, al kon de juryvoorzitter het niet laten om bij het uitreiken van de prijs het land op zijn plaats te zetten. Enkele dagen voor de Berlinale werd er immers beslist om 'One Second' van Zhang Yimou' terug te trekken uit de competitie. Dit wordt beschouwd als een geval van censuur.

Aan de 69ste editie van het filmfestival deden 400 films mee. Het festival behoort met Cannes en Venetië tot de belangrijkste ter wereld. Voor artistiek directeur Dieter Kosslick was het de 19de en laatste editie in zijn carrière.