Sunny Suljic is pas 13 en blijkt nu al een sterk uitgesproken talent voor skaten én acteren te hebben. De perfecte combo voor regisseur Jonah Hill.

ASL: 13. Man. Verenigde Staten. Instagram: @sunnysuljic In het kort: Skater. Acteur. 'Bizar getalenteerd'. Nutella-junkie.

In het lang: Toen Jonah Hill op zoek moest naar acteurs voor zijn regiedebuut Mid90s, over een groepje skaters, trok hij naar het skatepark. Het leek hem makkelijker skaters te leren acteren dan omgekeerd. Wist hij veel dat hij er Sunny Suljic zou ontmoeten, die niet alleen al tien jaar skatet maar ook al vijf jaar acteert. Zo kennen filmliefhebbers hem al als de zoon van Nicole Kidman en Colin Farrell in Yorgos Lanthimos' The Killing of a Sacred Deer, de populaire Tarby uit The House with a Clock in Its Walls en als 'skater 2' in Don't Worry, He Won't Get Far on Foot van Gus Van Sant. Lang geen slechte titels om je carrière mee te starten, maar met Mid90s heeft Suljic nu ook zijn eerste hoofdrol beet. En wat voor een.

Suljic besefte dat hij iets bijzonders in handen had nadat hij het script in één ruk had uitgelezen, zónder medicijnen (meestal is de concentratie van een ADD'er zoals Sunny dan ver te zoeken). De jonge acteur noemt Mid90s dan ook 'the best fucking movie' die hij ooit heeft gezien. Als Stevie, een zoekende jongen die ergens midden jaren negentig bij zijn moeder en agressieve broer opgroeit en vriendschap zoekt bij een groepje oudere skaters, draagt hij de hele film op zijn onvolgroeide schouders. Een rol die zowel fysiek als mentaal veel vroeg van Suljic, die amper elf was ten tijde van de opnames maar zich onder het mom van methodacting graag in elkaar liet slaan door zijn filmbroer Lucas Hedges. 'Ik ben vierendertig en acteer al vijftien jaar, maar zelfs ik heb nog nooit zoveel moeten doen voor een film', aldus Jonah Hill, die Suljic 'bizar getalenteerd' noemt. Al geeft de regisseur toe dat Suljics indrukwekkende, pijnlijk herkenbare acteerprestatie ook een beetje te danken is aan Nutella, de 'drugs' waarmee hij hem aan de gang hield. Suljic blijkt in het dagelijkse leven ook maar een gewone tiener die Fortnite speelt en boterhammen met choco eet. Dat is een beetje geruststellend.

Een willekeurige quote: 'Skatefilms zijn vaak heel flauw of cheesy omdat niemand die eraan meewerkte écht iets van skaten afweet. Alleen een skater begrijpt het onbeschrijfelijke gevoel en de energie die skaten teweegbrengt. Jonah was vroeger zelf een skater, en dat merk je aan het resultaat.'

