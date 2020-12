Het Sundance Film Festival zal wegens het coronavirus online plaatsvinden. Dat heeft de organisatie beslist. Filmliefhebbers zullen echter ook naar enkele projecties in drive-inbioscopen of in kleine onafhankelijke cinema's kunnen gaan kijken.

Het Sundance Film Festival vindt al sinds 1978 elk jaar plaats in januari en februari in de Amerikaanse staat Utah. Maar covid-19 strooit ook daar roet in het eten. De meeste cinema's zijn dicht, en zeker nu de VS opnieuw te maken krijgen met trieste coronarecords kan het festival dit jaar niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. In Utah zelf heeft de gouverneur vorige maand bovendien de noodtoestand afgeroepen.

De organisatie laat het festival doorgaan, maar zal het op een andere manier aanpakken, kondigt directrice Tabitha Jackson aan. Er zullen avant-premières georganiseerd worden op locaties waar dat veilig kan gebeuren, in drive-ins of in kleine onafhankelijke cinemazalen. Die evenementen zullen over de hele VS plaatsvinden.

De acteurs en regisseurs zullen fysiek aanwezig zijn bij een evenement in de cinema van Park City, de wieg van het festival in Utah. Ze zullen ook hun opwachting maken tijdens twee drive-ins in de buurt van Los Angeles. Wie er niet fysiek bij kan zijn, zal alle avant-premières online kunnen volgen.

Het Sundance-festival wordt iets ingekort en zal plaatsvinden van 28 januari tot 3 februari. Op het programma staan een zeventigtal films. De Sundance-programmering geeft meestal een goed beeld op de prenten die later in aanmerking kunnen komen voor een Oscar. Die filmprijzen worden op 25 april uitgereikt.

