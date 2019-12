Met Star Wars: The Rise of Skywalker eindigt een saga die in 1977 begon. Maar daarmee is de kous niet af. Hoe verder men keek, hoe groter de franchise bleek. Zes toevoegingen aan het galaxy far, far away.

1. Nieuwe trilogie, nieuwe hoop - Titel onbekend - Regisseur onbekend - Release 2022 -

Sinds Disney Lucasfilm in 2012 voor een slordige 4 miljard dollar overgekocht heeft van Star Wars-bedenker George Lucas, heeft het huis van de muis die investering al aardig terugverdiend. Maar is er een toekomst voor de franchise zonder Yoda, Luke Skywalker of zelfs Jabba the Hutt? Bob Iger, CEO van Disney, en Kathleen Kennedy, opperhoofd van Lucasfilm, denken van wel: ook al gaf Iger vorig jaar nog toe dat de machine iets te veel en vooral te snel draaide, de koe geeft nog steeds melk. Enkele weken geleden werd de eerste film van een nieuwe trilogie aangekondigd. De release is gepland voor 2022. Wie de regisseur wordt, maakt Kennedy pas na nieuwjaar bekend. In welke richting het universum precies zal uitbreiden, weet niemand. 'De mogelijkheden zijn eindeloos', aldus Kennedy. Een van die mogelijkheden is het alvast zelf afgetrapt. Het duo David Benioff en D.B. Weiss, dat zijn royalty's telt na het succes van hun Game of Thrones, had een contract getekend om nieuwe horizonten te verkennen met drie Star Wars-films. In oktober besloten ze zich aan die zware taak te onttrekken omdat hun miljoenendeal met Netflix hun agenda dichtplamuurde.

2. Nog een nieuwe trilogie - Titel onbekend - Regisseur Rian Johnson - Release onbekend -

Rian Johnson is bij sommige harde fans - toch zij die zich gespecialiseerd hebben in trollen - niet al te populair na The Last Jedi, dat volgens hen Luke Skywalker oneerbiedig uitzwaaide. Maar de film scoorde wel bij het grote publiek, én bij Kathleen Kennedy. Ze besloot prompt Johnson carte blanche te geven om een nieuw drieluik te schrijven dat volledig losstaat van het verhaal van de huidige protagonisten. De regisseur gaf zelf aan zijn tijd te willen nemen om de essentie te vinden van wat Star Wars kan betekenen nadat de personages van George Lucas hun adieu hebben gekregen.

Wie allicht ook deel uitmaakt van de toekomstplannen, is Kevin Feige. De man achter de knoppen van het Marvel Cinematic Universe, heeft openlijk interesse betoond. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Bob Iger een marketingtalent als Feige aan de kant zal laten staan. Een universum uitdokteren is tenslotte Feiges specialiteit. Feige zou vooral voor continuïteit en kalmte moeten zorgen na een wat een chaotische periode, waarbij een pak regisseurs aan de kant werd geschoven: Gareth Edwards bij Rogue One, Phil Lord en Chris Miller voor Solo, Colin Trevorrow voor The Rise of Skywalker. Zien we binnenkort Robert Downey Jr. met een lightsaber?

3. The Mandalorian - Showrunner Jon Favreau - Release in België vanaf maart -

Streamingplatform Disney+ is onlangs de concurrentie aangegaan met Netflix en heeft daar astronomische bedragen voor veil. Voor The Mandalorian, de eerste live-actionserie van Star Wars, maakte het 100 miljoen dollar vrij. Jon Favreau, regisseur van de recente Lion King-remake, schreef acht afleveringen over een premiejager in de buitenste regionen van het sterrenstelsel. Disney castte Werner Herzog in een bijrol en strikte onder meer Taika Waititi, Bryce Dallas Howard en George Lucas-protége Dave Filoni als regisseurs. De serie is nu al een enorme hit - dankuwel baby Yoda - in de landen waar Disney+ al gelanceerd is (onder meer de VS, Canada, Australië en Nederland, België moet tot maart 2020 wachten). Een tweede seizoen is besteld, Rian Johnson prijkt al op de regisseurslijst.

4. Avonturen met Andor - Titel onbekend - Showrunner Stephen Schiff - Release onbekend -

Door de wanprestatie van Solo aan de kassa zijn de plannen voor een hele rist spin-offfilms voorlopig opgeborgen. Dan maar een spin-off op het kleine scherm van een spin-off op het grote scherm? In Rogue One, de eerste Star Wars-bioscoopfilm naast de Skywalker-trilogieën, probeerden kapitein Cassian Andor en zijn rebellen de plannen van de Death Star te bemachtigen. Lucasfilm werkt momenteel volop aan een prequelserie waarin acteur Diego Luna opnieuw in de huid van Andor kruipt. Stephen Schiff, de man achter spionnenserie The Americans, ontfermt zich over die nieuwe avonturen, die zich zullen afspelen in de begindagen van de rebellie tegen het keizerrijk.

5. Obi-Wan Kenobi - Titel onbekend - Release onbekend -

Niet alleen Cassian Andor krijgt zijn eigen serie, maar ook ouwe getrouwe Obi-Wan Kenobi. In de wandelgangen van Lucasfilm werd al langer gefluisterd over een terugkeer van de jedi. Nu is dat eindelijk bevestigd: Ewan McGregor mag zijn jediplunje weer aantrekken. De geruchtenmolen draait overuren. De reeks zou zich afspelen acht jaar nadat Kenobi Anakin Skywalker voor dood heeft achtergelaten in Revenge of the Sith. Terwijl hij zich ontfermt over de jonge Luke Skywalker, moet hij lijdzaam toezien hoe zijn ex-leerling Darth Vader wordt.

6. The Clone Wars - Release februari -

Terwijl Disneybaas Bob Iger in de bioscoop less is more begint te prediken - zie het afvoeren van de spin-offfilms -, kan het op tv blijkbaar niet op. Disney blaast nieuw leven in de populaire animatiereeks The Clone Wars, die in 2014 was afgevoerd zonder een echt orgelpunt. De serie volgde heel wat personages uit de prequeltrilogie, van Count Dooku tot Palpatine. Volgend jaar, tien jaar na de oorspronkelijke pilot, verschijnt een zevende en laatste seizoen van twaalf episodes op Disney+.