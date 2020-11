Enkel voor wie het trauma van de originele Star Wars Holiday Special heeft verwerkt.

Op 17 november pakt Disney+ uit met The Lego Star Wars Holiday Special. Die begint min of meer waar het vorig jaar verschenen The Rise of Skywalker eindigde. Rey en BB-8 zijn intussen op pad om meer kennis te vergaren over The Force, komen terecht in een mysterieuze Jedi-tempel en worden doorheen de Star Wars-geschiedenis geloodst terwijl ze legendarische personages zoals Darth Vader, Luke Skywalker en Yoda ontmoeten. Tegelijk proberen ze op tijd huiswaarts te keren voor Life Day, de Star Wars-versie van Thanksgiving. Dat gebeurt allemaal in Lego. Klinkt misschien absurd, maar absurder dan het origineel uit 1978 kan haast niet. The Star Wars Holiday Special was een twee uur durende variétéshow annex koortsdroom waarin werd gezongen, aan acrobatie werd gedaan en heel veel vreemde dingen gebeurden. Actrice Diahann Carroll die met het nodige gekreun een erotische dans uitvoert voor Chewbacca's vader. De band Jefferson Starship die optreedt in een hologrammachine. En Carrie Fisher, Harrison Ford en Mark Hamill die niet helemaal lijken te beseffen waarmee ze bezig zijn. Goed was dat niet. Vice noemt de special dan ook 'the worst thing on television ever', de acteurs weigeren erover te praten tijdens interviews en George Lucas verkondigt dat, als hij veel tijd en een hamer zou hebben, hij elke kopie van de tv-special hoogstpersoonlijk zou opsporen en verbrijzelen. Lange tijd was The Star Wars Holiday Special dan ook enkel te herbekijken via bootlegs op VHS. Anno 2020 staat hij integraal op het internet. Intussen lijkt het Star Wars-universum, inclusief de fans, het verleden stilaan te aanvaarden. The Mandalorian refereerde zelfs aan Life Day. En hoewel de Lego-versie een heel andere richting inslaat, zal de film ongetwijfeld liefdevol spotten met het origineel. Sinds The Lego Movie (2014) uitgroeide tot een blockbuster die zowel filmcritici als kijkers voor zich won, heeft de speelgoedgigant immers een van de meest opvallende filmfranchises van de voorbije jaren uit de grond gestampt, gespecialiseerd in metahumor, zelfspot en popculturele knipogen. Exact wat zo'n special nodig heeft, als u het ons vraagt. The Lord of the RingsIn 2012 bracht Lego een game uit gebaseerd op The Lord of the Rings. Daarin zit een zijmissie waarbij u met alle speelbare Hobbitpersonages naar Isengard moet gaan, een referentie aan de iconische meme Taking the hobbits to Isengard. Elders in het spel zit bovendien een knipoog naar One does not simply, die andere The Lord of the Rings-meme. Rock BandEerder waagde Lego zich met Rock Band aan een muzikale game. Met succes. Iggy Pop sprak instructies in, er zijn avatars van Blur, Queen en Spinal Tap en David Bowie geeft een show die losjes is gebaseerd op de videoclip bij Let's Dance. Pulp FictionIn The Lego Batman Movie (2017) verwijst Batman op een bepaald moment naar Fox Force Five, de geflopte televisieshow waarin Mia Wallace uit Pulp Fiction een rolletje had. Een knipoog voor de mama's en papa's in de zaal. Harrison FordEen grap binnen het Lego-universum: Han Solo en Indiana Jones, twee iconische personages van Ford, die elkaar tegenkomen. Zo kunt u in het spel Lego Indiana Jones Han Solo kiezen als avatar, is Indiana Jones een personage in Lego Star Wars: The Complete Saga en duikt er in Lego Indiana Jones 2 een ingevroren Han Solo op. In Lego is werkelijk alles mogelijk. - Vreemd genoeg was The Lego Movie, over een poppetje dat het opneemt tegen ene President Business, ook een soort antikapitalistische satire op onze consumptiemaatschappij. 'The Lego Movie is practically communist', kopte Vulture. Dat had niemand zien aankomen. - Raphael Bob-Waksberg, de bedenker van BoJack Horseman, schreef dan weer mee aan opvolger The Lego Movie 2: The Second Part. - Uiteraard kwam ook Playmobil na het succes van de Lego-franchise met een eigen film, getiteld Playmobil: The Movie. Ook van Play-Doh zou er intussen eentje in de maak zijn. En ja, we hebben het hier wel degelijk over het kleurrijke speeldeeg.