Spike Lee staat dit jaar aan het hoofd van de jury op het filmfestival in Cannes. De regisseur van BlacKkKlansman volgt Alejandro González Iñárritu op.

'Geschokt, blij, verrast en trots tegelijkertijd'. Zo reageerde Spike Lee naar eigen zeggen toen men hen vroeg op de jury voor te zitten op het festival van Cannes, dat plaatsvindt van 12 tot 23 mei. Dat werd dinsdag aangekondigd.

De 62-jarige regisseur zei ook dat hij vereerd was om als 'eerste persoon van de Afrikaanse diaspora naar de Verenigde Staten' de jury van het filmfestival in Cannes en zelfs die van een groot filmfestival in het algemeen te mogen voorzitten. Spike Lee won in 2018 de Grand Prix op het festival voor BlackKklansman. Voor het scenario van die film kreeg hij een Oscar. Lee, bekend van films als She's Gotta Have It en Do the Right Thing, heeft daarnaast ook een ere-Oscar op de schouw staan.

'Geschokt, blij, verrast en trots tegelijkertijd'. Zo reageerde Spike Lee naar eigen zeggen toen men hen vroeg op de jury voor te zitten op het festival van Cannes, dat plaatsvindt van 12 tot 23 mei. Dat werd dinsdag aangekondigd. De 62-jarige regisseur zei ook dat hij vereerd was om als 'eerste persoon van de Afrikaanse diaspora naar de Verenigde Staten' de jury van het filmfestival in Cannes en zelfs die van een groot filmfestival in het algemeen te mogen voorzitten. Spike Lee won in 2018 de Grand Prix op het festival voor BlackKklansman. Voor het scenario van die film kreeg hij een Oscar. Lee, bekend van films als She's Gotta Have It en Do the Right Thing, heeft daarnaast ook een ere-Oscar op de schouw staan.