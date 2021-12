Spaanse actrice Veronica Forqué, bekend als 'Kika' van Pedro Almódovar, overleden

De Spaanse actrice Veronica Forqué, die het beroemde personage Kika speelde in de gelijknamige film van regisseur Pedro Almodóvar, is uit het leven gestapt. Haar lichaam is maandag aangetroffen in haar huis in Madrid. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

