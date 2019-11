Zes jaar geleden voltrok zich bij Disney een paleisrevolutie: met Frozen, waarvan het vervolg nu in de bioscoop draait, kwam een einde aan het tijdperk van kussende prinsen en kuisende prinsessen. Eindelijk.

Vóór MeToo, Wonder Woman (2017) of The Handmaid's Tale (2017), voor het Marvel was gedaagd dat superheldinnen een beslissende doorbraak kunnen forceren in de eindstrijd tegen het kwaad was er al Frozen. Hoewel de twee vrouwelijke hoofdpersonages in die Disney-animatiefilm uit 2013 nog altijd 'rijk, wit en stuitend mager' waren, zoals een feministische analyse op onlineplatform Medium.com terecht opmerkt, zorgden ze ook voor een radicale breuk met het verleden. Niet alleen in het door hulpeloze prinsessen bevolkte Disney-universum, maar in de hele mainstreamcinema.

