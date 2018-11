John Bender in The Breakfast Club

Nadat Cage de herrieschopper had mogen uithangen in Valley Girl (1983) had regisseur John Hughes de jonge nieuwkomer in het vizier voor de rol van badboy John in The Breakfast Club (1985). Uiteindelijk zou Judd Nelson dat ondertussen legendarische personage vertolken. Indien u zich afvraagt hoe de film er had uitgezien mét Cage: het YouTube...