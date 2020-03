U zoekt een cinefiel alibi om naar Pornhub te surfen? Nog tot eind deze maand kun je er gratis Leilah Weinraub's Shakedown bekijken, een dromerige blik in de coulissen van een stripclub voor en door Afro-Amerikaanse lesbiennes.

Een film die eerst via 's werelds grootste pornosite Pornhub wordt gestreamd, om daarna uit te komen op Criterion, Amerika's meest cinefiele home entertainment label? Het is een unieke eer die is weggelegd voor Laila Weinraub's Shakedown, meteen ook de allereerste non-pornografische film die op Pornh...

Een film die eerst via 's werelds grootste pornosite Pornhub wordt gestreamd, om daarna uit te komen op Criterion, Amerika's meest cinefiele home entertainment label? Het is een unieke eer die is weggelegd voor Laila Weinraub's Shakedown, meteen ook de allereerste non-pornografische film die op Pornhub is te zien. In haar documentairedebuut uit 2018, dat eerder was geselecteerd voor tal van internationale filmfestivals, schetst Weinraub een impressionistisch portret van de gelijknamige, lesbische stripclub uit LA. Je maakt kennis met Ronnie-Ron, de uitbaatster en MC, met Mahogany, de moederkloek die de zwarte, lesbische stripscène startte in de eighties, met Egypt, de ster van de show, en Jazmine, de koningin van de dansvloer. Weinraub, LGBT-activiste en tot 2017 CEO van het modecollectief Hood by Air, werkte zelf een poosje in de club en filmde tussen 2003 en 2015 meer dan 400 uur aan beeldmateriaal bij elkaar. Toch hoef je daarom nog geen stomende stoet aan lapdances, laat staan een antropologisch document over de zwarte gay-scene van LA te verwachten. Wat je krijgt, is een fascinerende, ritmisch gecomponeerde, licht experimentele stoet van talking head interviews, backstage footage en broeierige performances, die duidelijk maakt dat Shakedown meer draaide om identiteit, gemeenschapszin en female empowerment dan om schuddende borsten en billen. Zie je toch liever dat laatste? Dan zit je meteen op de juiste site.Nog tot 31 maart te bekijken via https://www.pornhub.com/shakedown