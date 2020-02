De Amerikaanse actrice Lynn Cohen, bekend van de tv-serie 'Sex and the City', is op 14 februari in New York overleden. Ze werd op 86 jaar. Dat heeft haar manager bekendgemaakt.

In totaal speelde Lynn Cohen mee in meer dan 100 films, maar haar meest bekende rol is zonder twijfel die van Magda, de aimable huishoudhulp van het personage Miranda (gespeeld door Cynthia Nixon) in de serie Sex and the City.

Cohen werd in 1933 geboren in Kansas City, in het centrum van de VS. In de jaren 70 maakte ze haar opwacht als theateractrice, zo'n tien jaar later stapte ze over naar het witte doek. Ze maakte haar filmdebuut met een klein rolletje in 'Without a trace'. Haar grote doorbraak volgde pas in 2000, met haar rol van Magda in Sex and the City. Cohen acteerde ook in The Hunger Games, Munich en Master of None.

De Joodse Cohen laat een echtgenoot en een kind na.

