Op Film Fest Gent spelen momenteel twee films die pikante video's als uitgangspunt hebben: Bad Luck Banging or Loony Porn over een gelekte sekstape en Pleasure over de porno-industrie. Daarnaast zijn het vooral twee verhalen die de hypocrisie van de seksuele moraal uitkleden en het taboe rond vrouwelijke seksualiteit doorbreken.

Bad Luck Banging or Loony Porn gaat over de gelekte sekstape van een Roemeense leerkracht, en opent ook met desbetreffende video in al haar glorie. Qua in your face-openingsscènes kan het tellen, maar als u dit het meest affronterende deel van de film vindt lijdt u aan dezelfde hypocrisie als de hoofdpersonages.

Bad Luck Banging or Loony Porn gaat over de gelekte sekstape van een Roemeense leerkracht, en opent ook met desbetreffende video in al haar glorie. Qua in your face-openingsscènes kan het tellen, maar als u dit het meest affronterende deel van de film vindt lijdt u aan dezelfde hypocrisie als de hoofdpersonages.Het daaropvolgende eerste hoofdstuk van de film (die in drie delen opgedeeld werd) is opvallend tam. We zien Emi, de lerares in kwestie, door Roemenië slenteren en rondbellen om de schade te beperken. De tape was namelijk voor haarzelf en haar man bedoeld, en het was nooit het plan dat die op het internet zou circuleren. Terwijl we die missie volgen, maakt de camera opvallende bewegingen. In plaats van op Emi te focussen, glijdt de lens constant af om de verloederde stad te tonen, om nadruk te leggen op de gokmachines in het casino waar het hoofdpersonage staat te bellen of om seksueel getinte reclameborden in beeld te brengen.Hoofdstuk twee, een 'woordenboek vol metaforen', is het meest experimentele en grappige. Alfabetgewijs gaat regisseur Rade Jude een hoop termen en gebeurtenissen af. Woorden als 'pijpen' of 'het kutje' worden daarbij zonder schroom uitgebeeld, maar vormen een minderheid. Passeren ook de revue: de grote Roemeense dichter Mihai Eminescu, verschillende gebeurtenissen uit de Roemeense geschiedenis, 'Kindertoneel' waarop getoond wordt hoe Roemeense jongelingen naspelen dat ze elkaar onthoofden, en nog veel meer. Een mozaïek aan provocerende vignettes.In het derde en laatste hoofdstuk verschijnt ons hoofdpersonage Emi weer ten tonele. Op haar school wordt een ouderraad bijeengeroepen om te bediscussiëren of ze wel nog leerkracht kan blijven op de prestigieuze school nadat alle leerlingen de video op het internet gezien hebben. Heel wat symbolen en metaforen uit het vorige hoofdstuk keren hier terug, en worden gebruikt om de hypocrisie van de preutse ouders bloot te leggen.De zitting opent met een moeder die de video op haar tablet voor alle aanwezigen toont, 'als bewijsmateriaal', waarop een hoop ouders zich dichter komen zetten om alle details te zien. Al steken sommige mannen hun opwinding niet bepaald onder stoelen of banken.'Kan ik dan niet goed lesgeven omdat ik seks heb met mijn man en die beelden per ongeluk op het internet zijn verschenen?' vraagt Emi. De ouderraad lijkt te denken van niet, maar zit zelf constant schunnige moppen te tappen en lijkt dus ook niet bepaald een goed voorbeeld voor onze jeugd. 'Door deze video zijn de leerlingen hun respect voor u kwijt' klinkt daardoor als een nogal hol verwijt.'U bent een slecht voorbeeld voor onze jeugd!' Ja maar, ze wilde zelf toch ook niet dat haar leerlingen die video zouden zien, ze gaan die zelf opzoeken op het internet. Bovendien is het twijfelachtig dat de jeugd hierdoor getraumatiseerd zal zijn. 'U zou onze kinderen moeten leren over Mihai Eminescu, niet over hoererij!' Deze opmerking pareert Emi door een erotisch gedicht van de grote Roemeense dichter op te zeggen. Als een man erover schrijft is het dus hoogstaande cultuur?De belangrijkste vraag die de film stelt is niet 'mag Emi nog les blijven geven' maar 'is dit echt waar jullie wakker van liggen?' Een vrouw heeft seks met haar man en dat staat op het internet. So what? Er zijn heus wel ergere dingen aan de gang in de wereld. Bad Luck Banging or Loony Porn is een satire zoals die hoort te zijn: erg grappig, maar met heel wat giftige angels die u doen nadenken over de maatschappij.Pornografische empathieMinder grappig gaat het eraan toe in Pleasure, regiedebuut van de Zweedse Ninja Thyberg. 'Are you here for business are pleasure?' vraagt de douane aan hoofdpersonage 'Bella Cherry' wanneer die in de openingsscène landt in LA. Een nogal dubbelzinnige vraag, als je weet dat de film een portret van de porno-industrie is. 'Pleasure', antwoordt Bella met een dubieuze glimlach. Was het maar waar.Voor de duidelijkheid: Pleasure is kritisch over de industrie, maar lijkt niet anti-porno tout court te zijn. In veel scènes wordt er getoond hoe de producenten het belangrijk vinden dat de modellen overal mee instemmen, en dat ze de shoot kunnen stoppen wanneer het te heftig wordt. Wanneer een veteraan in de industrie aan Bella vraagt waarom Bella voor deze business heeft gekozen, begint ze te vertellen: 'Ja, als kind werd ik verkracht en sindsdien heb ik het gevoel dat ik geen normale intimiteit kan beleven...' 'Niet grappig', luidt het antwoord, waarna de twee beginnen te lachen om het cliché. 'I just want to fuck!' geeft Bella dan maar eerlijk toe. Vrouwelijke seksualiteit wordt niet als een vieze zaak voorgesteld, en het filmen ervan niet als moreel verderfelijk.De kritiek uit zich op twee vlakken. Ten eerste worden de grenzen van de sterren wel gerespecteerd, maar toch worden ze constant gepusht om steeds extremere handelingen uit te voeren, 'omdat ze anders niet tot de top van de industrie zullen raken.' De droom van Bella is om een Spiegler Girl te worden, een actrice onder de vleugels van topproducent Mark Spiegler (die zichzelf speelt). Die modellen staan er wel om bekend nauwelijks grenzen te hebben. In een bijzonder confronterende scène zien we hoe Bella een ruige shoot doet, vol vernederende woorden en harde klappen, om te voldoen aan het ideaal dat Spiegler zoekt. Wanneer ze begint te huilen, is het eerst niet duidelijk of dat geacteerd of echt is, maar al snel wordt duidelijk dat het geen krokodillentranen zijn. 'Je hoeft de scène niet af te werken, je mag nu vertrekken, maar dan zal ik je natuurlijk niet betalen.' U kan het vervolg al raden. Wanneer ze vervolgens aan haar manager probeert uit te leggen dat ze verkracht is, antwoordt hij 'Je vroeg toch om ruigere shoots? Nu niet komen klagen.'Daarmee samenhangend laakt de film hoe de industrie achter de schermen gedomineerd wordt door mannen, terwijl vrouwen het gezicht van de business vormen. Niet alleen lijkt het maar eerlijk dat zij een groter graantje mee mogen pikken, ook zou er zo harder opgetreden worden wanneer hun mannelijke medesterren over de schreef gaan. Wanneer de personages gezellig op de zetel mijmeren over een porno-industrie die door vrouwen gerund word, is dat niet gewoon een lief tafereel onder vrienden in dezelfde business, maar een urgente oproep tot verandering.Het meest gewaagde aspect van Pleasure zijn niet de expliciete beelden van geslachtsdelen, maar de manier waarop Thyberg een humaniserende, empathische blik werpt op een industrie die inherent objectiverend is. Porno-actrices zijn ook maar vrouwen met dromen, verlangens en vooral grenzen die gerespecteerd moeten worden.Naast het feit dat zowel Pleasure als Bad Luck Banging volle cinemazalen samen naar pornografische beelden doen kijken, hebben ze dus nog een ander element gemeen. Ze breken een lans voor de normalisering van vrouwelijke seksualiteit. Pornosterren zijn geen objecten waarop je al je lusten mag botvieren en leerkrachten zijn geen slechte voorbeelden omdat ze seks hebben met hun man. Bovendien leidt al die morele paniek rond naaktheid en seks alleen maar af van de echt belangrijke problemen in de wereld.