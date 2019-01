'Roma' en 'The Favourite' slepen meeste Oscarnominaties in de wacht

Met elk tien nominaties zijn Roma en The Favourite de grote favorieten geworden voor de Oscaruitreiking. Zowel het zwart-witte magnum opus van Alfonso Cuarón als het sardonische hofdrama van Yorgos Lanthimos hebben tien nominaties in de wacht gesleept.

A Star is Born, het muzikale drama met Bradley Cooper en Lady Gaga in de hoofdrollen, kan acht van de hoogst gewaardeerde filmprijzen ter wereld in de wacht slepen, net als Vice. Voor Spike Lee's BlacKkKlansman zijn er zes kansen om een Oscar te winnen. Green Book, dat deze week in de Belgische zalen uitkomt, en Bohemian Rhapsody hebben elk vijf nominaties.

Pakt Roma de primeur?

Het in het Spaans gesproken Roma kan overigens de eerste niet-Engelstalige film worden die de Oscar voor beste film wint. Het is overigens van 2007 geleden, met twee beeldjes voor La vie en rose, dat een niet-Engelstalige film nog eens een andere Oscar won dan die voor best foreign picture. Bovendien zijn er met het Poolse Cold War (Pawel Pawlikowski) en het Duitse Werk ohne Autor (Florian Henckel von Donnersmarck) nog twee niet-Engelstalige films die buiten 'hun' categorie werden genomineerd.

Voor succes met een vaderlands tintje was de hoop, na het uitvallen van Lukas Dhonts Girl, gericht op de Belgische kortfilms May Day en Icare. Beiden maken niet langer kans op een Oscar. Ook Timothée Chalamet, die volgens insiders kans maakte op een beeldje voor zijn rol in Felix Van Groeningens Beautiful Boy, is de droom voorbij.

Op 24 februari weten we wie zijn nominaties op de 91ste Oscaruitreiking ook kan verzilveren.