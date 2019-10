De Chinese filmmaker Wang Quan'an keert voor het eerst sinds zijn Gouden Beer-triomf Tuya's Marriage terug naar Binnen-Mongolië. En met succes: Öndög, zijn excentrieke contemplatie over leven en dood, won de Grand Prix op Film Fest Gent. 'Voor mij draait het rond esthetiek. De esthetiek van de mens.'

Toen Wang Quan'an in 2006 de Gouden Beer in Berlijn won, leek het even of hij op de voorgrond zou treden van de Zesde Generatie Chinese filmmakers. Toch is Quan'an een vreemdsoortige outsider gebleven die liever wegblijft van expliciete kritiek op het moderne China, iets wat generatiegenoot Jia Zhangke wel doet. 'We behoren tot dezelfde generatie, maar een kenmerk van de 6de generatie is dat we elk erg verschillende films maken. Ik hou meer van kleine verhalen. Trouwens, iedereen heeft zijn eigen behoeftes om iets uit te drukken en kan beslissen over welke ze standpunten ze innemen.'

...