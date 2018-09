Regisseur van True Detective maakt nieuwe Bondfilm

Fukunaga brak door met de reeks True Detective, die hij produceerde en waarvan hij de eerste reeks regisseerde. Voor die serie won hij ook een Emmy. Hij is ook de regisseur van Beasts of No Nation, Jane Eyre en de nieuwe Netflix-reeks Maniac.

De regisseur vervangt zijn collega Danny Boyle, die van de Bond-film werd gehaald wegens 'creatieve onenigheid'. Waarover Boyle en de rest van de crew het dan oneens waren, is niet duidelijk.

Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig announced today that #Bond25 will begin filming at Pinewood Studios on 4 March 2019 under the helm of director, Cary Joji Fukunaga with a worldwide release date of 14 February 2020. (1/2) pic.twitter.com/Oyzt826sXd