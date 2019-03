Regisseur JC Chandor schudt de alfaman door elkaar: 'Ik begrijp waarom mensen op Trump hebben gestemd'

Van filmgenres en alfamannetjes binnenstebuiten keren, heeft regisseur JC Chandor het voorbije decennium zijn fort gemaakt. Met zijn Netflixfilm Triple Frontier waagt hij zich nu aan een pompende actiethriller. 'In de VS is het telkens hetzelfde refreintje: we vallen een land binnen en we zijn voor het avondeten weer thuis! Alsof het zo gemakkelijk is.'

© Courtesy Of Netflix