'Nomadland', de film van regisseur Chloe Zhao, won zaterdag de prestigieuze regieprijs van het Directors' Guild of America (DGA). Een DGA-award geldt als ernstige indicatie voor de Oscars.

De regisseur wijdde haar overwinningstoespraak aan het eren van haar mede-genomineerden. 'Ik wil jullie bedanken dat jullie me zoveel geleerd hebben en me hebben gesteund. Jullie hebben deze reis zoveel specialer gemaakt,' klonk het bij de 39-jarige Zhao, voorheen bekend van haar film 'The Rider', via videoconferentie.

Het is niet de eerste prijs die Zhao in de wacht sleept met 'Nomadland'. Eerder won ze al de People's Choice Award op het Toronto International Film Festival en de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië.

Tot nu toe won slechts één vrouw de prijs voor de beste regie bij de DGA-awards. Dat was Kathryn Bigelow voor 'The Hurt Locker' in 2009. De DGA-awards gelden als een goede graadmeter voor de Oscars, die uitgereikt worden op 25 april. De winnaar van de DGA-awards haalde in de laatste 15 jaar maar liefst 13 keer een Oscar binnen. (Belga)

