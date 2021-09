De speelfilm 'Red Sandra' heeft afgelopen weekend in Stockholm op het Zweedse Hope International Film Festival drie prijzen weggekaapt: beste film, beste screenplay en beste acteur voor Sven De Ridder.

'Red Sandra' vertelt het waargebeurde verhaal van de Belgische familie Massart die onverwacht verneemt dat Sandra (6), het enig dochtertje van het gezin, lijdt aan de zeldzame spierziekte MLD. Vader William, vertolkt door Sven De Ridder, weigert de hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie.

'De jury was lovend over alle acteerwerk. Sven won de award, maar ze vermeldden dat ook Rosalie Charles en Darya Gantura schitterend speelden. De film is een rollercoaster van het begin tot het einde. Het is een aangrijpende film maar doordat de kinderlijke wereld van Sandra zo mooi in de film verwerkt is (ook door de animatie), is het soms ook grappig en niet te zwaar,' wordt de jury geciteerd. Regisseur Lien Willaert en actrice Darya Gantura namen de prijzen in ontvangst.

De Nederlandse première is gepland op 17 september voor het Film by the Sea-festival in Vlissingen, in aanwezigheid van onder meer de regisseurs Jan Verheyen en Lien Willaert. Na filmfestivals in Namen, Duitsland en Zuid-Afrika volgt de release in Vlaanderen op 21 en 23 oktober met premières in Antwerpen en Oostende. Vanaf 27 oktober loopt 'Red Sandra' in alle Vlaamse bioscopen en Brussel.

