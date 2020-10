Vorig jaar imponeerde Anke Blondé nog met haar filmdebuut The Best of Dorien B., tijdens Film Fest Gent beleeft ze nu opnieuw een vuurdoop met Red Light, de in Cannes bekroonde tv-reeks over prostitutie en met zichzelf worstelende vrouwen. 'Ik voel de noodzaak om het beeld van de vrouw genuanceerd te tonen.'

De laatste jaren is televisiefictie niet langer uit het programma van filmfestivals weg te denken. Ook tijdens Film Fest Gent kunnen er daarom weer topseries bekeken worden zoals Eshref Reybroucks Cheyenne et Lola en Red Light, de reeks over prostitutie en mensenhandel die werd bedacht door Carice Van Houten en Halina Reijn en ingeblikt werd door Wouter Bouvijn (De Twaalf) en Anke Blondé, de Belgische cineaste die door de Nederlandse collega-vriendinnen benaderd werd nadat haar debuutfilm in de smaak viel tijdens het Rotterdamse filmfestival.

Wat trok je aan in Red Light, het nieuwe project van het Nederlandse duo Carice Van Houten en Halina Reijn?Anke Blondé: Hoe Halina me haar passieproject pitchte over een operazangeres, prostituée en politiedetective wier levens verstrengeld raken nadat de man van de sopraan vermist wordt, maakte me meteen nieuwsgierig. Omdat het me interessant leek om me in de wereld van prostitutie en mensenhandel te verdiepen, maar vooral toch omdat er drie prachtige, genuanceerde personages in voorkwamen die met zichzelf en met hun vrouwelijke keurslijven worstelen. Ook de samenwerking met een knallende cast en Wouter Bouvijn trok me aan natuurlijk. De reeks glijdt van agente Maaike Neuville naar Carice Van Houten als sekswerker en Halina Reijn als zangeres. Veel uiteenlopender kunnen hoofdrollen niet zijn. Blondé: Inderdaad. De serie laat mooi zien dat vrouwen, van welke stand of achtergrond ze ook komen, vaak met dezelfde dingen worstelen. Zo gaat het over verschillende aspecten van het vrouw zijn, van seksualiteit en perfectie tot het taboe rond moederschap en relaties. Maar vergis je niet: deze reeks is voor iedereen. Zéker niet enkel voor vrouwen, want we kijken ook naar de man. Waarom vind je dat laatste zo belangrijk? Blondé: Na mijn vorige film kreeg ik veel vragen over hoe het als vrouw voelde om een film als The Best of Dorien B. te maken. Dat vond ik heel vreemd. Intussen heb ik dat net omarmd. Ik ben nu eenmaal een vrouw en ik voel de noodzaak om het beeld van de vrouw genuanceerd te tonen. Het was ook interessant om te observeren hoe Wouter als man reageerde op bepaalde scenes. Dat was leerrijk! (lacht) Zo werd het geen all female-reeks maar het resultaat van een team dat het beste in elkaar naar boven haalde. Dat er nu meer reeksen door vrouwen worden gemaakt en met vrouwen in de hoofdrol is natuurlijk goed, maar het zou fijn zijn als de aandacht voor het gender van de makers wegebt omdat het genormaliseerd is. Dan is ons doel bereikt.Wat vind je ervan dat een reeks als Red Light in première gaat op een filmfestival? Blondé: Het is een fijne evolutie dat tv-series hun weg naar filmfestivals hebben gevonden. Niet alleen wordt op die manier de lat voor tv-fictie nog hoger gelegd, maar daarnaast krijgen reeksen zo ook wat meer erkenning. Eigenlijk moeten er veel vaker reeksen in de bioscoop vertoond worden. Draai of keer het zoals je wil: een serie op je smartphone of laptop bekijken is niet hetzelfde als een reeks op het grote scherm zien. Momenteel ben je wel weer bezig aan een film, Dust. Hoop je die tijdens de volgende FFG-editie te tonen?Blondé: Het zijn onzekere tijden, maar ik hoop alvast dat we eind volgend jaar kunnen beginnen draaien. Het is een interessant project. Nadat ik een paar jaar vrouwelijkheid heb onderzocht - in mijn debuut en in deze reeks - bestudeer ik in Dust net mannelijkheid door twee ondernemers te volgen, geïnspireerd op het Lernout & Hauspie-verhaal, die zichzelf in de ogen moeten kijken nadat hun status en macht is verdampt. Het is boeiend om eens door die andere lens te kijken.