Raoul Servais wordt 90 jaar: de animatiepionier in vier facetten

Tovenaar van Oostende

In mei zal het veertig jaar geleden zijn dat Raoul Servais de Gouden Palm won met zijn kortfilm Harpya. Het magische verhaal, over een burgerman die een harpij redt, viel op maar vooral de techniek fascineerde. Zijn zelf uitgevonden mix van live action en animatie stak de tenoren van de animatiewereld de ogen uit. Zelfs Disney was jaloers op de tovenaar van Oostende. Servais leerde zichzelf animatiefilms maken door eindeloos te experimenteren en valt nooit in herhaling. De veertien...