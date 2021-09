In het BELvue museum in Brussel opent op 24 september de tentoonstelling Raoul Servais: Een wereld tussen magie en realisme. Het is een eerbetoon aan de Belgische pionier van de animatiefilm, waarbij het publiek tientallen originele tekeningen, decorstukken, affiches en zelfs de machines waarmee hij zijn films maakte, te zien krijgt.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Erfgoedfonds en de Koning Boudewijnstichting, want het was Raoul Servais zelf die een groot deel van zijn archief aan de stichting schonk, om het zo in stand te houden voor de volgende generaties. Met deze expo vervullen ze nu die opdracht.

Raoul Servais, in 1928 geboren in Oostende, wordt gezien als een van de meest innovatieve Belgische filmmakers van de twintigste eeuw. Door constant te experimenten kwam hij tot de zogenaamde 'Servaisgrafie', een techniek die live action integreert in getekende decors.

Zijn oeuvre omvat bijna twintig korte animatiefilms en een langspeelfilm, bijna telkens in een andere grafische stijl. Hij ontving meer dan 60 internationale prijzen op talrijke filmfestivals. Met zijn surrealistische film Harpya won hij in 1979 de Gouden Palm voor beste kortfilm in Cannes.

De tentoonstelling Raoul Servais: Een wereld tussen magie en realisme wordt gecureerd door de bekende Belgische striptekenaar François Schuiten. De persoon Raoul Servais, zijn artistieke processen en zoektocht naar technieken, zijn liefde voor de kunstwereld, het surrealisme en zijn relatie met de stad Oostende zijn allemaal thema's die aan bod komen doorheen de expo. Er zijn zelfs schetsen te zien uit zijn gloednieuwe kortfilm Der Lange Kerl.

