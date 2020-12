Het Kortfilmfestival Leuven heeft zaterdagavond de prijzen van de 26ste editie uitgereikt. Door de coronamaatregelen verliep de slotavond net als het achtdaagse festival volledig online. De jury bekroonde "So We Live" van de Belgisch-Syrische regisseur Rand Abou Fakher met de prijs voor beste Vlaamse kortfilm.

Noodgedwongen werd het Kortfilmfestival 2020 een online festival. De filmmakers trokken naar Leuven om in een zaal zonder toeschouwers hun producties voor het eerst op groot scherm te zien. Het publiek kon na afloop van thuis uit in gesprek gaan met de regisseurs.

In de Vlaamse competitie bekroonde de jury "So We Live" van Rand Abou Fakher met de prijs voor beste kortfilm 'om het bedrieglijk eenvoudige verhaal'. Binnen de grenzen van het genre is de 25-jarige Belgisch-Syrische regisseur er volgens de juryleden in geslaagd om 'een meeslepend verhaal te vertellen, waarbij ze beheersing van het medium in alle facetten toont'.

In de film, opgenomen in één shot en eerder dit jaar ook geselecteerd voor de Berlinale, keert de in 2015 in Brussel gearriveerde Abou Fakher terug naar haar geboorteland Syrië en focust ze één avond lang op een familie. De dialogen van de gezinsleden wisselen tussen dagelijkse beslommeringen en de heersende oorlogsdreiging. 'Ik tracht een natuurlijk gevoel te creëren van de tijd die voorbijgaat. Daarmee wil ik onderstrepen dat we het leven misschien te snel als vanzelfsprekend beschouwen. Uiteindelijk hebben we niets onder controle', zei de regisseur. Ze ontving 12.500 euro.

De juryprijs voor het beste debuut ging naar "Wildflowers - The Children Of Never" van Ammen Simpson Ogedengbe, op basis van 'een authentieke vertelling en de opvallende cast kinderacteurs'. De publieksprijs in de Vlaamse fictiecompetitie was voor "Beau Monde" van Hans Vannetelbosch. De prijs voor beste acteerprestatie gaven de juryleden aan actrice Loes Swaenepoel voor haar rol in "Kom Hier" van Marieke Elzerman. De prijs voor beste cinematografie werd voor de tweede keer uitgereikt en ging naar director of photography David Williamson voor "Ada". De film "Zonder Meer" van Meltse Van Coillie kreeg een eervolle vermelding. Het publiek verkoos "The Lost Bicycle" of Ghent van Lukas Gevaert tot beste korte documentaire in de Vlaamse competitie. In de Vlaamse animatiecompetitie koos het publiek voor "Easter Eggs" van Nicolas Keppens.

In de Europese competitie bekroonde de jury "Dustin", de debuutfilm van de Franse Naïla Guiguet. Het publiek gaf de voorkeur aan de Zweedse film "Alive" van Jimmy Olsson. Nieuw dit jaar was de peer award, met als jury alle geselecteerde regisseurs binnen de Europese Competitie. Zij verkozen de film "Marlon Brando" van hun collega Vincent Tilanus. Deze prent werd daarmee genomineerd voor de European Film Awards 2021.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds reikte dit jaar zeven wildcards uit aan de meest veelbelovende talenten van de Vlaamse filmscholen. Laureaten in de verschillende categorieën waren Hyun Lories, Sven Spur, Olga Lucovnicova, Niels Devlieghere, Ada Güvenir, Mischa Dols en Sun Mee Nele Catrysse. De gastprijzen gingen naar Christina Vandekerckhove, Laura Van Haecke, Cato Kusters en Niels Snoek.

De winnaar van de juryprijs in de Vlaamse en Europese competitie haalt de longlist van de Oscars.

