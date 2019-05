Quentin Tarantino heeft zijn Once Upon a Time in Hollywood dan toch afgekregen voor een wereldpremière in Cannes, exact 25 jaar nadat Pulp Fiction zijn vuurdoop kreeg op de Croisette. Ook Abdellatif Kechiche en Gaspar Noé komen nieuw werk voorstellen in Cannes.

Once Upon a Time in Hollywood, de nieuwe film van Quentin Tarantino met onder anderen Brad Pitt en Leonardo DiCaprio in de cast, zal dan toch klaarraken voor het festival van Cannes. Dat maakte de organisatie van het festival donderdag bekend.

Even zat de schrik erin dat Tarantino de deadline niet zou halen, te meer omdat hij zijn film koste wat het kost wilde draaien én monteren op 35 millimeter-film. 'Quentin heeft vier maanden lang in de montagekamer gezeten', zegt festivaldirecteur Thierry Frémaux in Variety, 'maar hij zal hier zijn, met een afgewerkte film op 35 millimeter én zijn cast.'

Volgens Frémaux is Once Upon a Time in Hollywood, een verhaal over een acteur (DiCaprio) en zijn stunt double (Pitt), 'een liefdesbrief aan de cinema geworden'. Ook Margot Robbie, Dakota Fanning en Kurt Russell spelen mee in de film.

Naast Tarantino's nieuwe project zijn er nog enkele films aan de officiële selectie toegevoegd. Zo komt Abdellatif Kechiche, bekend van La vie d'Adèle, Intermezzo voorstellen. Ook de Franse schandaalregisseur Gaspar Noé is terug met Lux Aeterna, een 'essay over cinema' van vijftig minuten.

Ook de nevencompetitie Un Certain Regard kreeg er twee films bij: La famosa invasione degli orsi in Sicilia van Lorenzo Mattotti en Odnazhdy v Trubchevske van Larissa Savdilova. Zij zullen worden beoordeeld door een jury onder leiding van regisseur Lukas Dhont, die vorig jaar deelnam met zijn debuut Girl en onder meer de Camera d'Or won.

Eerder raakte al bekend dat Le jeune Ahmed, de nieuwe film van de Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne, meedingt naar de Gouden Palm. Ook Terrence Malick, Pedro Almodóvar, Xavier Dolan en Jim Jarmusch hebben films voor te stellen op de Croisette.