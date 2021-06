Wraak is een maaltijd die het best koud wordt geserveerd, weten ook deze van woede dampende dames. Vijf andere vrouwelijke wraakfilms.

Kill Bill Vol. 1 & 2 (Quentin Tarantino, 2003)

...

Kill Bill Vol. 1 & 2 (Quentin Tarantino, 2003)Uma Thurman kreeg een kogel door de kop op haar trouwdag, en dat pikt de uit een coma ontwaakte, met samoeraizwaarden zwierende Bride niet zomaar. Pulp fiction met een oosterse twist.Sympathy for Lady Vengeance (Park Chan-wook, 2005)Dertien jaar opgesloten zitten voor misdaden die je niet hebt gepleegd: een vrouw zou voor minder nijdig worden. Zie hoe rekeningen in lyrische stijl en met veel gore worden vereffend in deze vrouwelijke variant op Park Chan-wooks wraaktrip Oldboy (2003).La mariée était en noir (François Truffaut, 1968)Het huwelijk is heilig, zeker voor wraakengel Jeanne Moreau, die vijf venten opjaagt nadat die haar man op haar trouwdag hebben neergeschoten. Een zwartkomisch neonoirdrama annex Hitchcock-hommage van nouvelle vague-meester Truffaut.Jennifer's Body (Karyn Kusama, 2009)Megan Fox speelt een cheerleader die met diabolisch plezier met haar pompons zwiert voor de hitsige college jocks, waarna ze hen opvreet. Indertijd door pers en publiek verguisd, nu in ere hersteld als een royaal in gore gedrenkte fabel over girlpower versus toxisch machismo.Carrie (Brian De Palma, 1976)Pest nooit het meest timide en onzekere meisje van de klas, zeker niet als het over de telekinetische gave beschikt om messen richting je kop te mikken. Hallucinant huiverballet van maestro De Palma, met Sissy Spacek als maagdelijke scholiere met dodelijke superkracht.