Producer van Bruce Lee overleden op 91-jarige leeftijd

Nadat Bruce Lee in 1966 zijn eerste succes boekte met de tv-reeks The Green Hornet, wilde producer Raymond Chow met Lee een heuse speelfilm maken, in de sfeer van de typische chop socky-stijl, cinematografisch bandwerk zonder noemenswaardige plot maar met dertig vechtpartijen per minuut. Lee was aanvankelijk niet bepaald onder de indruk: pulp vond hij het.

Maar The Big Boss, z'n eerste prent, trok wel volle zalen in Hongkong; gemaakt met een minibudget levert de film vele miljoenen op. Ook later zouden Chow en Lee nog intens samenwerken, onder meer aan Lee's bekendste films The way of the dragon (1972) en Enter the dragon (1973), de eerste film die een studio uit Hongkong en Hollywood samenbracht.

'Bedankt Raymond dat je de jonge Bruce Lee een kans hebt gegeven en hem geholpen hebt om zijn droom te realiseren. Rust in vrede, Raymond', schreef de dochter van de in 1973 overleden acteur, Shannon Lee, op Twitter.

Our condolences go out to Raymond Chow’s family. Thank you Raymond for taking a chance on a young Bruce Lee and helping him to realize his dream. Rest in peace, Raymond.

...#BruceLee #RaymondChow pic.twitter.com/tmMECWeNaj — Bruce Lee (@brucelee) November 2, 2018

Chow kende ook successen met Jackie Chan, met wie hij samenwerkte aan The Young Master.